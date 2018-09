1,5 Millionen deutsch-ausländische Paare

Wiesbaden (ots) - Bei 1,5 Millionen Paaren, die in Deutschland imJahr 2017 in einem Haushalt zusammen lebten, hatte eine der Personendie deutsche, die andere Person eine ausländischeStaatsangehörigkeit. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, entspricht dies einem Anteil von 7 % an allen Paaren inDeutschland. In 8 % der Fälle hatten beide Partner eine ausländischeStaatsangehörigkeit (1,7 Millionen Paare).Bei den knapp 21 Millionen Paaren in Deutschland überwogen mit 85% der Fälle die deutsch-deutschen Paare (17,5 Millionen). Betrachtetwerden gemischtgeschlechtliche Ehepaare und Lebensgemeinschaften.Personen, die sowohl die deutsche als auch eine ausländischeStaatsangehörigkeit besitzen, werden als Deutsche ausgewiesen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Bevölkerungsstatistische Auswertungen und Analysen aus demMikrozensus,Telefon: +49 (0) 11 / 75 27 23,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell