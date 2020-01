1,5 Millionen Passagiere aus China mit Flugziel Deutschland von Januar bis November 2019

Wiesbaden (ots) - Wegen der Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus habenaktuell mehrere Fluggesellschaften ihren Linienverkehr von und nach Chinaeingestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, flogen vonJanuar bis November 2019 rund 1,5 Millionen Passagiere von China nachDeutschland. Das waren in etwa so viele wie im gesamten Vorjahr (2018: 1,6Millionen Flugpassagiere). Erfasst werden dabei ausschließlich Direktflüge. ZurEinordnung: Im Jahr 2018 landeten 720 000 Flugpassagiere aus Japan und 5,3Millionen aus den USA auf deutschen Flughäfen.Keine Direktflüge von Wuhan nach DeutschlandWichtigste Flughäfen im Flugverkehr von China nach Deutschland waren im Jahr2018 der Beijing Capital International Airport, der Shanghai PudongInternational Airport und der Hong Kong International Airport. Alle dreiFlughäfen zusammen hatten einen Anteil von 88 % an den Flugpassagierzahlen vonChina nach Deutschland: Aus Peking starteten rund 560 000 Passagiere (36 %),gefolgt von Shanghai mit 492 000 Passagieren (31 %) und Hong Kong mit 326 000Passagieren (21 %). Direktflüge nach Deutschland aus der Stadt Wuhan, in der dasCorona-Virus erstmals ausgebrochen war, fanden nicht statt.Direktflugpassagiere aus China landeten 2018 auf neun deutschen Flughäfen. Anerster Stelle lag der Flughafen Frankfurt am Main mit 1 019 000 Passagieren (65%), gefolgt von München (449 000 Passagiere beziehungsweise 29 %) undBerlin-Tegel (50 000 Passagiere beziehungsweise 3 %).Insgesamt verzeichnete der Flugverkehr in Deutschland im Jahr 2018 einen neuenPassagierrekord: 122,6 Millionen Passagiere starteten von deutschen Flughäfen.Darunter nahm der Interkontinentalverkehr im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % zu.Viruserkrankungen: durch Influenzaviren ausgelöste Grippe am weitestenverbreitetDas Mobilitätsverhalten der heutigen Zeit kann die Verbreitung vonViruskrankheiten begünstigen. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 217 Fälle vonDengue-Fieber in Krankenhäusern behandelt. Hauptinfektionsländer der durchStechmücken übertragenen Viruserkrankung befinden sich laut Robert-Koch-Institutin Süd- und Südost-Asien sowie Süd- und Mittelamerika - allesamt beliebteReiseziele.Eine der am weitesten verbreitete Viruserkrankungen hierzulande ist jedoch diedurch Influenzaviren ausgelöste Grippe: Im Jahr 2017 wurden rund 24 000 Fälleder Viruserkrankung in deutschen Krankenhäusern behandelt.Methodischer Hinweis:Es werden Streckenziele ausgewiesen, bei denen es sich um einen Direktflug ohneUmsteigen handelt. Unbekannt ist, ob die ausgestiegenen Passagiere inDeutschland bleiben oder in ein Drittland weiterreisen. Ebenfalls unbekannt istdie Anzahl der Passagiere, die aus China über einen Umsteigeflughafen nachDeutschland fliegen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4507350OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell