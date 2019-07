1.500ste Event in der Mercedes-Benz Arena Berlin / 14,6 Millionen Besucher seit Eröffnung 2008 / Verlosung von zwei Premium Tickets für das Konzert von Christina Aguilera

Berlin (ots) - Mit dem Konzert von Christina Aguliera am kommendenDonnerstag (11. Juli 2019), feiert die Mercedes-Benz Arenagleichzeitig auch die 1.500ste Veranstaltung seit der Eröffnung underreicht diesen Meilenstein bereits im elften Jahr ihres Betriebs. Indieser Zeit besuchten rund 14,6 Millionen Zuschauer eine dererfolgreichsten Multifunktionsarenen der Welt.Michael Hapka Vice President und Geschäftsführer AnschutzEntertainment Group Operations GmbH: "Wir sind stolz auf dieEventdichte, die wir Jahr für Jahr in der Mercedes-Benz Arenapräsentieren können. Besonders erfreulich ist, dass wir nach 2018auch 2019 die Marke von 150 Events überschreiten werden. Dafür möchteich mich an dieser Stelle bei allen Veranstaltern und Partnern sowiebei unseren Sportteams bedanken, die dieses mit ihrem Content erstermöglichen."Am häufigsten fanden Konzerte (427mal), Eishockey- (384mal) undBasketball Veranstaltungen (354mal) in der Mercedes-Benz Arena statt.Premium Tickets zu gewinnen.Anlässlich des Meilensteins verlost die Mercedes-Benz Arena überihre Social Media Plattformen 1x2 Premium Tickets zum 1.500sten Event- dem Konzert von Christina Aguilera - inklusive zwei Freigetränkenund einem 30 Euro Gutschein von FREE NOW für den Transfer zurVeranstaltung und zurück. http://bit.ly/1500EventsGewinnspielZahlen und Fakten- 1500 Veranstaltungen- 14,6 Millionen BesucherKonzerte & Shows2Cellos, 5 Seconds Of Summer, 6K United - Live 2018, 7 Jahre MegaSause - Das Konzert, 91,4 Starfestival, ABBA - The Show, A Concertfor Peace, Adel Tawil, Adele, ADORO, Aerosmith, AFRIKA! AFRIKA!,A-Ha, Al Bano & Romina Power, Alicia Keys, Amy Macdonald, Andre Rieu,Andrea Berg, Andreas Gabalier, Apassionata, Atze Schröder, Back ToThe 80s - Live, Backstreet Boys, Bangtan Boys, Barbra Streisand,Batman, Berlin Tattoo, Best Of Musical, Beyoncé, Bibi & Tina, BibiBlocksberg, Black Eyed Peas, Bob Dylan, Böhse Onkelz, Bonez MC & RAFCamora, Britney Spears, Bruno Mars, Bryan Adams, Buena Vista, BülentCeylan, Bushido, Carmina Burana, Caroline Kebekus, CAVALLUNA, CélineDion, Celtic Woman, Cesar Millan, Charles Aznavour, Chris Brown,Chris de Burgh, Chris Tall, Christina Aguilera, Cirque du Soleil,Classical Spectacular, Cliff Richard, Coldplay, Das GroßeSchlagerfest, David Garrett, Deep Purple, Depeche Mode, Der Herr derRinge - Die Gefährten, Die Fantastischen Vier, Die Flippers, DieTeddy Show, Die Toten Hosen, Digibet Kultnacht, Dinosaurier - ImReich der Giganten, Disney in Concert, Disney on Ice, DJ BoBo, DollyParton, Drake, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Eagles, Ed Sheeran,Ehrlich BrOther, Eisige Welten, Elton John, Elvis Live in Concert -The Wonder of You, Ennio Morricone, Enrique Iglesias, Eric Clapton,Eros Ramazzotti, Excalibur, Fast & Furious Live, Feuerwerk derTurnkunst, Fleetwood Mac, Flippers, Florence + The Machine, FooFighters, Frei.Wild, Game Of Thrones - Live Concert Experience,G-Dragon, George Michael, Green Day, Gregorian, Hans Zimmer, HansiHinterseer, HAVASI Symphonic Concert Show, Helene Fischer, HerbertGrönemeyer, Howard Carpendale, Hugh Jackman, Ice Age Live, Ich + Ich,Il Divo, Ina Müller, Iron Maiden, James Blunt, James Last,Jamiroquai, Jean Michel Jarre, Jeff Lynne's Electric Light Orchestra,Jennifer Lopez, Joe Cocker, JP Kraemer, Judas Priest, Justin Bieber,Justin Timberlake, Katie Melua, Katy Perry, Kaya Yanar, Kelly Family,Kendrick Lamar, Kevin Hart, Kings of Leon, KISS, Kylie Minogue, LadyGaga, Lana Del Rey, Lang Lang, Laura Pausini, Lena, Lenny Kravitz,Leonard Cohen, Leslie Mandoki, Linkin Park, Lionel Richie, LittleMix, Lord Of The Dance, Luke Mockridge, Macklemore & Ryan Lewis,Madonna, Maity Kelly. Maluma, Maria Carey, Mario Barth, MariusMüller-Westernhagen, Mark Forster, Mark Knopfler, Martin Rütter,Matthias Reim, Meat Loaf, Men In Black 3, Metallica, Michael Bublé,Michael Flatley, Michael Jackson Show, Militär- und Blasmusikparade,Monster High Live, Mumford & Sons, Muse, Musikparade, Music ShowScottland, Neil Diamond, Neil Young, Nena, Nickelback, Nicki Minaj,Night of the Jumps, Night of the Proms, Nitro Circus, NKOTBSB, OliverPocher, One Direction, Panic at the Disco, Paul McCartney, PaulSimon, Pearl Jam, Pet Shop Boys, Peter Gabriel, Peter Maffay, Phantomder Oper - Gala, Philipp Poisel, PINK, Placebo, Planet Erde, PlanetErde II - Live in Concert, Pop-Oratorium Luther, Post Malone, Puhdys,PUR, Queen + Adam Lambert, Rammstein, RAW WrestleMania Revenge Tour,Red Hot Chili Peppers, Revolverheld, Rihanna, Riverdance, RobbieWilliams, "Rock Legenden", Rod Stewart, Roger Cicero, Roger Waters,Roland Kaiser, Rolf Zuckowski "Ein Herz für Kinder", Roxette, Rush,Sade, Sam Smith, Santana, Santiano, Sarah Connor, Schiller,Schlagernacht des Jahres, Scooter, Scorpions, Semino Rossi, Shakira,Shawn Mendes, Silbermond, Simply Red, Slayer, Söhne Mannheims, SoyLuna, Spanische Hofreitschule, Stars Wars in Concert, Status Quo,Sting, Sunrise Avenue, Supertramp, Tabaluga, Taylor Swift, TheAustralian Pink Floyd Show, The Beach Boys, The Best Of JohnWilliams, The Corrs, The Cure, The Killers, The Voice Of Germany, TheWar Of The Worlds, Thirty Seconds To Mars, Tiesto & Friends - Get NoSleep, Tim Bendzko, Tina Turner, TINI - Got Me Started Tour, TitanicLive, TNA Wrestling, Toggolino, Tool, Troja, Turnfestgala desInternationalen Deutschen Turnfests, Twenty One Pilots, U2, UdoJürgens, Udo Lindenberg, Unheilig, Unser Blauer Planet, Usher, VanMorrison, Violetta, Volbeat, Walking with Dinosaurs, We Are One -Paul van Dyk & Co, Whitney Houston, Wir beaten mehr, WWE, XavierNaidoo, Yusuf, Zucchero.Awards und TV ShowsECHO (2009), MTV European Music Awards (2009), Wetten Dass...?(2008)Sport-Events773mal öffneten sich die Türen der Arena für Sportereignisse undderen Fans. Fast 4,7 Millionen Besucher zogen die Eisbären zu 371Heimspielen. Gut 3,3 Millionen ALBA Fans besuchten 340 Spiele ihrerMannschaft. Auch die Handballer der Füchse Berlin trugen insgesamtdrei Heimspiele vor jeweils vollem Haus aus.Basketball - BBL Top Four (2013 u. 2017), Eurobasket Basketball EM(2015), Euroleague Basketball FINAL Four (2009 u. 2016), NBAPre-Season (2008, 2012, 2014); Boxen - Super Six World Boxing Classic(Abraham vs Taylor 2009), WBC WM-Kampf im Schwergewicht (Klitschko vsPeter 2008), WBO WM-Kämpfe im Super-Mittelgewicht (Abraham vsStieglitz 2012 und Abraham vs Smith 2015); Eishockey - DEL All StarGame (2009), NHL Pre-Season (2008), NHL Premier (2011), Red BullSalute - European Trophy Finals (2013); Gaming - League Of LegendsWorld Championship (2015), PUBG Global International (2018); Handball- Weltmeisterschaft 2019; Leichtathletik - ISTAF Indoor (seit 2014),Kampfsport -UFC Fight Night (2014 +2015), We love MMA; Darts -Premier League Darts (seit 2018),Volleyball - VBL-Supercup (2017).Ausverkauft120x Eisbären Berlin14x Mario Barth11x Helene Fischer