1,4 Millionen Jobs mit Mindestlohn im April 2017 / Mindestlohnkommission schlägt Mindestlohn von 9,19 Euro ab 2019 vor

Wiesbaden (ots) - Im April 2017 wurden in Deutschland knapp 1,4Millionen Jobs mit dem gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 Euro bruttoje Arbeitsstunde bezahlt. Das waren rund 0,4 Millionen weniger als imVorjahr mit dem alten Mindestlohn von 8,50 Euro. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatten 0,8 MillionenBeschäftigungsverhältnisse im April 2017 einen Stundenlohn vonweniger als 8,84 Euro, obwohl sie prinzipiell unter dasMindestlohngesetz fielen.Der Mindestlohn war zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten und hattebei Einführung 8,50 Euro brutto je Arbeitsstunde betragen. Zum 1.Januar 2017 stieg er auf 8,84 Euro. Heute schlug dieMindestlohnkommission eine zweistufige Erhöhung vor. Der Mindestlohnsoll ab dem 1. Januar 2019 auf 9,19 Euro und ab 2020 auf 9,35 Eurosteigen. Bei diesem Vorschlag wurde unter anderem dieVeränderungsrate des Tarifindex der Bruttostundenverdienste ohneSonderzahlungen des Statistischen Bundesamtes berücksichtigt.Im Jahr 2017 entfiel gut die Hälfte der Jobs mit Mindestlohn aufgeringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, sogenannte Minijobs(0,7 Millionen). In Teilzeit wurden 0,4 Millionen Jobs ausgeübt, 0,2Millionen in Vollzeit.In Ostdeutschland betraf der Mindestlohn insgesamt 0,3 MillionenJobs. Das entsprach 6 % aller ostdeutschenBeschäftigungsverhältnisse. In Westdeutschland wurden 3 % der Jobsmit dem Mindestlohn vergütet (1,1 Millionen).Viele Arbeitgeber hatten auf die Einführung des Mindestlohns imJahr 2015 mit einer Kürzung der bezahlten Arbeitszeit reagiert.Damals reduzierten sie die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeitvon Vollzeitbeschäftigten mit Mindestlohn um knapp 10 % von 40Stunden auf 36 Stunden. Nach der Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84Euro brutto je Arbeitsstunde setzte sich diese Entwicklungabgeschwächt fort. Im April 2017 sank die durchschnittlichewöchentliche Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten mit Mindestlohnleicht von 36 auf 35 Stunden. Bei Jobs in Teilzeit sowie bei Minijobsmit Mindestlohn blieben die Arbeitsstunden nahezu konstant.Das sind die ersten Ergebnisse der Verdiensterhebung 2017. DieseSondererhebung wurde von den Statistischen Ämtern des Bundes und derLänder im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialesdurchgeführt, um Daten zur Wirkung des Mindestlohns zu gewinnen. Auffreiwilliger Basis berichteten dazu rund 8 000 repräsentativausgewählte Betriebe über Bruttoverdienste und Arbeitszeiten voncirca 76 000 Beschäftigten im April 2017. Mit diesen Angaben wurdendurchschnittliche Bruttostundenlöhne für jeden Beschäftigtenberechnet und mit dem geltenden Mindestlohn verglichen. Es kamenAngaben von knapp 30 000 Beschäftigungsverhältnissen aus anderenQuellen hinzu, zum Beispiel aus der Personalstandstatistik zuBeschäftigten des öffentlichen Dienstes.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.