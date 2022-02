1.400.000.000 Gründe, doch nicht auf die DAX-Dividendenaktien Allianz & Münchener Rück zu setzen?!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die DAX-Dividendenaktien der Allianz (WKN: 840400) und der Münchener Rück (WKN: 843002) sind im Moment eigentlich ziemlich attraktiv. Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen können wir festhalten, dass es solide Zahlen und einen bestätigten wachstumsstarken Ausblick gegeben hat. Sowie auch günstige Bewertungen infolge der Jahresbericht.

Auch bei den Kapitalrückführungen klotzen die Allianz und die Münchener Rück, anstatt zu kleckern. Ohne jetzt erneut zu sehr ins Detail gehen zu wollen, gibt es im Moment über 4 % Dividendenrendite bei einem zweistelligen Dividendenwachstum. Auch Aktienrückkäufe sind ein Mittel der Wahl, um weiteres Kapital an die Investoren zurückzugeben.

Trotzdem machen andere Schlagzeilen ebenfalls die Runde. Die beiden DAX-Dividendenaktien sehen sich im wahrsten Sinne des Wortes mit schlechtem Wetter konfrontiert. Oder mit Schäden, die daraus resultieren.

DAX-Dividendenaktien Allianz & Münchener Rück: 1,4 Mrd.!

Wie aktuelle Berichte rund um die jüngste Wetterlage zeigt, gehen die sogenannten Winterstürme in die Milliardenhöhe, was ihr Schadensvolumen angeht. In Summe sollen die Schäden bei 1,4 Mrd. Euro liegen, was ohne Zweifel nicht unwesentlich ist. Wobei 1,25 Mrd. Euro auf Schäden rund um Haus und Hausrat entfallen. Weitere 125 Mio. Euro kommen für Autoschäden dazu.

Natürlich treffen diese Schäden nicht nur die Allianz und die Münchener Rück. Nicht einmal alle Schäden dürften versichert gewesen sein. Trotzdem ist der Jahresauftakt schon mit einer Schlechtwetterfront verknüpft. Eine Belastung für die Ergebnisse? Ja. Aber mit einem wirklich großen Aber.

Für die DAX-Aktien Allianz und die Münchener Rück ist genau das das operative Geschäft. Versicherer und Rückversicherer sind dazu da, um solche Schäden finanziell abzufedern. Dafür gibt es reichlich Prämien, die der Deckung dienen. Solange die Schaden-Kosten-Quote im Laufe eines Jahres nicht über 100 % liegt, gibt es zunächst keine größeren Probleme. Wobei es natürlich auch gilt, die Jahresziele von 13,4 Mrd. Euro und 3,3 Mrd. Euro bei den DAX-Versicherern zu erreichen.

Tagesgeschäft, mehr nicht

Für die Allianz und die Münchener Rück sind die drei Stürme zum Jahresanfang eher das Tagesgeschäft. Es handelt sich nicht einmal um das größte Schadensereignis zum Jahresanfang. Kyrill im Jahr 2007 und ein weiterer Sturm im Jahr 2002 sind größere Ereignisse gewesen. Drei Stürme in Summe mit 1,4 Mrd. Euro sind eigentlich keine derart große Schlagzeile wert. Zumal, wie gesagt, nicht alle Schäden versichert sind und nicht alle auf die DAX-Dividendenaktien entfallen.

Es bleibt dabei, das große Ganze im laufenden Geschäftsjahr zu sehen. Mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen zwischen 10 und 12 sind die Bewertungen jedenfalls vergleichsweise günstig. An den Jahreszielen dürfte das nicht rütteln. Foolishe Investoren sind gut beraten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist und bleibt die günstige Bewertung mit den mittel- bis langfristigen Aussichten.

Der Artikel 1.400.000.000 Gründe, doch nicht auf die DAX-Dividendenaktien Allianz & Münchener Rück zu setzen?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Allianz und der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022