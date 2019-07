1,3 % mehr wissenschaftliches Hochschulpersonal im Jahr 2018

Wiesbaden (ots) - Frauenanteil bei wissenschaftlichem Personalunverändert bei 39 %Rund 400 100 Personen waren Ende 2018 an deutschen Hochschulen undHochschulkliniken als wissenschaftliches Personal beschäftigt. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissenweiter mitteilt, waren das 1,3 % mehr als Ende 2017. Die Zahl derFrauen beim wissenschaftlichen Personal stieg im Vergleich zumVorjahr um 2,0 % auf 156 700. Der Frauenanteil von 39 % ist gegenüberden beiden Vorjahren unverändert.Drei Viertel der Professuren von Männern besetztZum wissenschaftlichen Hochschulpersonal gehörten Ende 2018 rund47 900 Professorinnen und Professoren, die an deutschen Hochschulenlehrten und forschten. Das waren 0,7 % mehr als im Vorjahr. DerFrauenanteil innerhalb der Professorenschaft lag damit 2018 bei 25 %.2,2 % mehr nichtwissenschaftliches Personal gegenüber VorjahrMit 70 % deutlich höher lag der Frauenanteil beimnichtwissenschaftlichen Hochschulpersonal. Ende 2018 waren 222 800Frauen in Bereichen wie Verwaltung, Bibliothek, technischer Dienstund Pflegedienst beschäftigt. Insgesamt umfasste diese Personalgruppe316 600 Personen, 2,2 % mehr als Ende 2017.Einschließlich des Verwaltungs-, technischen und sonstigenPersonals waren Ende 2018 an deutschen Hochschulen undHochschulkliniken insgesamt 716 700 Personen tätig, 1,7 % mehr alsEnde 2017. Der Frauenanteil am gesamten Hochschulpersonal lag 2018bei 53 %.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Hochschulen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 40www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell