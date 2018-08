1 337 vollstationäre Krankenhausbehandlungen wegen Hitze im Jahr 2016

Wiesbaden (ots) -Im Jahr 2016 wurden insgesamt 1 337 Patientinnen und Patientenaufgrund von Gesundheitsschäden durch Hitze und Sonnenlicht, vorallem wegen eines Hitzschlags oder eines Sonnenstichs, vollstationärin einem Krankenhaus behandelt. Mehrfachzählungen einer Person sindmöglich, wenn Patientinnen und Patienten mehrfach im Jahr behandeltwurden. Im "Jahrhundertsommer" 2003 waren es mit 2 600Behandlungsfällen knapp doppelt so viele gewesen. Auch 2015 (2 322Behandelte) und 2006 (2 196 Behandelte) waren mehr Menschen aufgrunddes ungewöhnlich heißen Sommers stationär im Krankenhaus versorgtworden als in den übrigen Jahren seit 2000.Im Jahr 2016 dauerte der Krankenhausaufenthalt bei Patientinnen undPatienten mit einer hitzebedingten Behandlung durchschnittlich 2Tage. Gut die Hälfte der Behandelten war jünger als 25 Jahre.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Gesundheitsstatistiken,Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 33,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell