1,2 Millionen erstmalige Asylbewerber im Jahr 2016 in der EU registriert

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2016 beantragten 1 204 300 Asylsuchendeerstmals Schutz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU).Ihre Zahl war leicht rückläufig gegenüber 2015 (als 1 257 000erstmalige Asylbewerber registriert wurden), jedoch fast doppelt sohoch wie im Jahr 2014 (562 700).Syrer stellten weiterhin den größten Anteil erstmaligerAsylbewerber in der EU dar, darauf folgten Afghanen und Iraker.Mit 722 300 registrierten erstmaligen Asylbewerbern im Jahr 2016verzeichnete Deutschland 60% aller erstmaligen Asylbewerber in denEU-Mitgliedstaaten. Darauf folgten Italien (10%), Frankreich (6%),Griechenland (4%), Österreich (3%) und das Vereinigte Königreich(3%).Auch im Vergleich zur Einwohnerzahl des jeweiligen Mitgliedstaateswar die Zahl der erstmaligen Asylbewerber im Jahr 2016 in Deutschland(8 789 erstmalige Bewerber je eine Million Einwohner) am höchsten,vor Griechenland (4 625), Österreich (4 587), Malta (3 989),Luxemburg (3 582) und Zypern (3 350). Am niedrigsten war die Zahlhingegen in der Slowakei (18 Bewerber je eine Million Einwohner).Zudem wies Deutschland Ende 2016 bei weitem den höchsten Anteil ananhängigen Asylanträgen (601 900 bzw. 55% der Gesamtzahl für die EU)auf.Diese Daten über Asylbewerber in der EU werden von Eurostat, demstatistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht. Sie werdendurch einen Artikel und eine Infografik ergänzt, die auf derEurostat-Webseite verfügbar sind.Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf derEurostat-Webseite abrufbar:http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.* * * * * * * * *Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stelleneine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen vonEurostat dar.Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf derEurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen,Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren:http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank,themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)Folgen Sie uns auf Twitter @EU_Eurostat und besuchen Sie uns aufFacebook: EurostatStatisticsPressekontakt:EUROSTATEurostat Media SupportTelefon: +352 4301 33408eurostat-mediasupport@ec.europa.euOriginal-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell