1,2 Millionen Euro Förderung für Weiterbildungsangebote schleswig-holsteinischer Wirtschaftscluster

Lübeck/Kiel (ots) - Mit einer Gesamtfördersumme von knapp 1,2Millionen Euro entwickeln die Fachhochschule Lübeck, das Cluster LifeScience Nord, die Heinrich-Böll-Stiftung SH und oncampusWeiterbildungsangebote zu den Themen Cyber Security, digitalisierteArbeitswelt und Innovationsmanagement. Die Angebote richten sichzunächst an Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)mit Betriebsstätte in Schleswig-Holstein. Nach dem Projektstart imJanuar dieses Jahres werden die neuen Weiterbildungsangebote mitHilfe der Fördergelder über einen Zeitraum von 18 Monaten entwickeltund dann in einer 6-monatigen Testphase erprobt.Eines der Projekte ist QualiCS, dieOnline-Qualifizierungsinitiative für Cyber Security. Ziel desgemeinsamen Projekts von Cluster Life Science Nord, FachhochschuleLübeck und oncampus ist die Entwicklung eines bedarfsgerechtenWeiterbildungsangebots zum aktuell drängenden Thema IT-Sicherheit(auch Cyber Security) für Beschäftigte der Life-Science-Branche inSchleswig-Holstein. Mit der zunehmenden Digitalisierung von Produktenund Prozessen im Life-Science-Bereich wird das Thema Cyber Securityzu einem zentralen beeinflussenden Faktor für Innovation,Wertschöpfung und wirtschaftlichen Erfolg. Das im Projekt entwickeltemodulare Weiterbildungsangebot unterstützt Beschäftigte darin, durchErwerb von Kompetenzen im Bereich Cyber Security mit den technischenEntwicklungen Schritt zu halten. In fachlicher Ergänzung entwickelndie Projektpartner ein praxisnahes und zeitgemäßesOnline-Weiterbildungsangebot, das von Unternehmen der Branchemitentwickelt und pilothaft erprobt wird. Neben allgemeinensicherheitsrelevanten IT-Themen, die sich an alle Beschäftigten derBranche richten, werden in Aufbaumodulen Themen wie Produktsicherheitund strategische Verankerung von IT-Sicherheit behandelt. DieAuftaktveranstaltung, zu der alle Unternehmen des Clusters eingeladensind, findet am 2.5.2017 in Kiel statt.In einem weiteren Projekt, dem Projekt Cluster4Change, planen dieFachhochschule Lübeck und oncampus, ein neues Online-Angebot zumThema Innovations- und Change Management für Unternehmen undBeschäftigte aller Cluster in Schleswig-Holstein.Anwendungsorientiert werden in den Kursen Kompetenzen zursystematischen Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovations- undVeränderungsprozessen entwickelt. Cluster4Change legt dabeibesonderes Augenmerk auf die Herausforderungen der Digitalisierung,die zu einer stärkeren Automatisierung und Individualisierung,kürzeren Entwicklungszeiten und einer Vernetzung der Produkte führen.Während Großunternehmen über eigene F&E-Abteilungen verfügen, sindKMU in diesen Wandlungsprozessen oft auf sich allein gestellt. Hiersetzt Cluster4Change mit dem neuen Online-Angebot an. Unternehmenwerden mit dieser Qualifizierung dazu befähigt, Zukunftsthemen, dieverstärkt durch die Digitalisierung vorangetrieben werden, in ihreneigenen Organisationen zu implementieren und die entsprechendenProzesse aktiv zu gestalten. Unterstützt werden sie dabei von denCluster-Managern, die in diesen Prozessen als Katalysatoren agieren.Darüber hinaus werden der branchenübergreifende Dialog und dieBildung eigenständiger Communities of Practice angeregt. Gerade vordem Hintergrund der Digitalisierung ist die Kombination aus denzukunftsweisenden Themen Innovations- und Change Management undflexiblen, digital basierten Lernarrangements beispielgebend.Das Projekt DigitalChampions_SH der Heinrich-Böll-Stiftung SH hatzum Ziel, die Mitarbeitenden von kleinen und mittleren Unternehmender sechs schleswig-holsteinischen Wirtschaftscluster im Bereich derDigitalisierung der Arbeit fortzubilden. Die moderne Arbeitsweltstellt Mitarbeitende in allen Unternehmensbereichen vor neueHerausforderungen im Umgang mit der Digitalisierung. Arbeitsprozesseund Anwendungsmöglichkeiten wandeln sich, und es fällt manchenMitarbeitenden schwer immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben.DigitalChampions_SH unterstützt die Mitarbeitenden dabei mit einemMix aus Online-Lernmodulen und Präsenzseminaren, sich auf dieallgemeinen Anforderungen der Digitalisierung besser vorzubereiten.Durch Seminare können einzelne Themenfelder von den Teilnehmendenvertieft werden, um sie so auf die Anforderungen der modernenArbeitswelt in ihrem Arbeitsumfeld passend vorzubereiten. Partner derHeinrich-Böll-Stiftung ist in diesem Projekt die DeutscheZentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften. Gemeinsam entwickelndie beiden Projektpartner Lerninhalte, die den Teilnehmenden auchlangfristig die aktuellsten Trends der Digitalisierung, angepasst andie jeweilige Arbeitssituation, bieten sollen. So können dieMitarbeitenden auch dauerhaft immer auf dem aktuellsten Stand ihrespersönlichen digitalisierten Arbeitsumfeldes bleiben.Die drei Projekte, die Weiterbildungsangebote zur Bewältigung derdigitalen Transformation entwickeln, werden in den kommenden zweiJahren durch das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium mitMitteln des Landes Schleswig-Holstein und des EuropäischenSozialfonds gefördert. Das entsprechende Landesprogramm Arbeit istdas Arbeitsmarktprogramm der Landesregierung für die Jahre 2014-2020.Schwerpunkte sind die Sicherung und Gewinnung von Fachkräften, dieUnterstützung bei der Integration von Menschen, die es besondersschwer haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und die Förderungdes Potentials junger Menschen. Das Landesprogramm Arbeit hat einVolumen von etwa 240 Millionen Euro, davon stammen knapp 89 MillionenEuro aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). 