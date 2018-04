1,1 Millionen pendeln in Rheinland-Pfalz Themenschwerpunkt in den Programmen des SWR am 24. April 2018

Mainz (ots) - Die Zahl der Pendler in Rheinland-Pfalz ist in denvergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen. Das ist dasErgebnis einer Datenauswertung des SWR. 1,1 Millionen Pendler gab esim vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz. In fünf Jahren ist die Zahldamit um 8,2 Prozent gestiegen. Jahr für Jahr kamen im Schnitt gut20.000 Pendler (20.818) dazu. Aus diesem Anlass setzt der SWR inRheinland-Pfalz das Thema Pendeln am morgigen Dienstag, 24. April2018, als Schwerpunkt in seinen journalistischen Angeboten für dasLand.Pendeln gehört für den Großteil der Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer im Land zum Alltag: Fast drei Viertel (72,5 Prozent)aller Beschäftigten in Rheinland-Pfalz fahren zum Arbeiten in einenanderen Ort. Im Schnitt ist der einfache Weg zur Arbeit knapp 24Kilometer (23,6 km) lang. Beschäftigte nehmen aber auch deutlichlängere Wege in Kauf: Den längsten durchschnittlichen Arbeitsweghaben Arbeitnehmer aus Lautzenhausen im Hunsrück, Rosenkopf in derSüdwestpfalz und Grenderich im Kreis Cochem-Zell. Sie fahren imSchnitt etwa 90 Kilometer zur Arbeit. Als Pendler gilt, wer auf demWeg zur Arbeit seine Stadt oder Gemeinde verlässt - egal ob mit demAuto, mit Bus, Bahn oder Fahrrad. Für die Analyse hat der SWR Datender Bundesagentur für Arbeit und luxemburgischer Behördenausgewertet. Nach Luxemburg pendeln 32.550 aus Rheinland-Pfalz.Pendleraufkommen online abrufbarDie Radioprogramme SWR1 und SWR4 zeigen die Bedeutung des Themasfür den Alltag von mehr als 1 Million Rheinland-Pfälzerinnen undRheinland-Pfälzern. Die "Landesschau Rheinland-Pfalz" greift dasThema "Pendeln" in der Servicerubrik "Gut zu Wissen" auf und "SWRaktuell Rheinland-Pfalz" um 19:30 Uhr geht auf den öffentlichenNahverkehr ein. Die Online-Angebote von "SWR aktuell" bieten aufwww.SWR.de unter anderem jedem Nutzer die Möglichkeit, dasPendleraufkommen in seiner Heimatgemeinde oder in jedem anderen Ortin Rheinland-Pfalz abzurufen.Pressekontakt: Heike Rossel, Tel. 06131 929 33272,heike.rossel@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell