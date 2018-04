1,1 Milliarden Euro Luftverkehrsteuer im Jahr 2017

Wiesbaden (ots) - 1,1 Milliarden Euro Luftverkehrsteuer - auchbekannt als Flugticketsteuer - fielen im Jahr 2017 lautSteueranmeldungen der Fluggesellschaften für rund 90 MillionenFluggäste an. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, waren das 6,9 % beziehungsweise 74 Millionen Euro mehr alsim Jahr 2016.Die Steuersätze unterscheiden sich je nach Flugentfernung. Für dengrößten Teil der Fluggäste (82 %) haben die Fluggesellschaften 2017den niedrigsten Satz in Höhe von 7,47 Euro gezahlt. Für 5 % derPassagiere fiel der mittlere Satz von 23,32 Euro und für 13 % derhöchste Satz von 41,99 Euro an.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Petra Martin,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 33,www.destatis.de/kontakt/Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell