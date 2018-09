1+1 Media wählt kartenlose DVB-Sicherheitslösung von Verimatrix für erweiterten Schutz zur Unterstützung von Netzwerkausbau

VCAS for DVB Cardless unterstützt wichtigen Betreiber in derUkraine beim Übergang zur Hybridnetzwerk-ÜbermittlungAmsterdam (ots/PRNewswire) - IBC 2018 (Stand 5.A59) - Verimatrix(http://www.verimatrix.com/), ein auf Ertragssicherung und-verbesserung für vernetzte Geräte und Dienste spezialisiertesUnternehmen, gab heute bekannt, dass 1+1 Media, eines der größtenMedienunternehmen in der Ukraine, das Verimatrix Video ContentAuthority System (VCAS(TM)) für DVB bereitgestellt hat, um seindigitales Satellitennetzwerk (DVB-S) zu sichern."Kartenlose Sicherheit bietet einen moderneren und flexiblerenAnsatz, der es uns ermöglicht, unsere Netzwerkdienstekosteneffizienter aufzurüsten, während wir einen hohenSicherheitsstandard für Premium-Inhalte beibehalten", so PakholchukYaroslav, COO von 1+1 Media. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeitmit Verimatrix, um den Ausbau unseres Netzwerkes in der Region weitervoranzutreiben."Das kartenlose VCAS für DVB unterstützt einen zukünftigenNetzwerkausbau, u. a. das Hinzufügen fortschrittlicherer undflexiblerer Dienste, beispielsweise OTT-Video-Übermittlung. DerDirect-Broadcast-Satelliten-TV-Distributor Viasat Ukraine, der mit1+1 Media in Verbindung steht, war zuvor eine Partnerschaft mitVerimatrix eingegangen, um IPTV- und OTT-Dienste mitVCAS-Ertragssicherheitslösungen zu sichern."Wir freuen uns, unsere Beziehung innerhalb der 1+1 Media Groupauszuweiten, um sie bei der Positionierung für zukünftiges Wachstumzu unterstützen", so Steve Oetegenn, Präsident von Verimatrix. "DieseBereitstellung unterstreicht unsere Stärke in Osteuropa und nutztunser starkes Partner-Ökosystem, um die Erfüllung der betrieblichenund geschäftlichen Bedürfnisse von 1+1 Media zu unterstützen."Verimatrix ging eine Partnerschaft mit Romsat Ukraine,Systemintegrator für diese Bereitstellung, und Set-Top-Box-AnbieternSkyworth und Skardin ein, die sichere SoCs (System-on-Chips) der ALiCorporation bieten. In einem kürzlich erschienenen Whitepaper vonCartesian, einem spezialisierten Consulting-Unternehmen für dieTelekommunikations-, Digitalmedien- und Technologieindustrie, befandman, dass die Einführung und wachsende Bereitstellung von TEEs(Trusted Execution Environments) im SoC eine sehr sichere Umgebungfür die Bereitstellung kartenloser Sicherheit bietet, deren Upgradeschnell und einfach über die Luft erfolgen kann. Für nähereInformationen laden Sie das Whitepaper unter http://bit.ly/cardlessCAherunter.Verimatrix wird seine Lösungen für die Ertragssicherheitund-verbesserung auf der IBC 2018 ausstellen. Auf unserer Websitewww.verimatrix.com/ibc2018 können Sie ein Meeting vereinbaren.Informationen zu 1+1 Media1+1 Media Group ist eines der größten Medienunternehmen in derUkraine. Nichtsdestotrotz arbeiten wir weiter an unserem Erfolg undsetzen uns ehrgeizige Ziele. Aus diesem Grund hat 1+1 Media Group dieführenden Positionen auf dem Medienmarkt inne. Unsere Mission ist dasSchaffen von Inhalten, die ändern, wie Menschen über die Welt undsich selbst denken. Die Struktur von 1+1 Media umfasst 7 TV-Kanäle -"1+1", "2+2", "TET", "PLUSPLUS", "1+1 International", "UNIAN TV" und"Bigudi", eine Gruppe Internetseiten, eigene Vertriebs- undProduktionsabteilungen, die VOD-Plattform 1+1 Video und dieHochschule für Medien und Produktion.Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unterreception@1plus1.tv oder besuchen Sie unsere Websitehttps://media.1plus1.ua/en/media und folgen Sie 1+1 Media Group aufFacebook (https://www.facebook.com/media.1plus1/) und Instagram(https://www.instagram.com/media.1plus1/).Informationen zu VerimatrixVerimatrix (http://www.verimatrix.com/) ist auf dieErtragssicherung und -verbesserung für vernetzte Geräte und Diensterund um den Globus spezialisiert und gilt als weltweiter Marktführerim Bereich Ertragssicherheit für IP-basierte Videodienste. Diepreisgekrönte und unabhängig geprüfte Lösungsfamilie Verimatrix VideoContent Authority System (VCAS(http://www.verimatrix.com/solutions/vcas-platform-and-architecture))ermöglicht Videoanbietern der nächsten Generation, ihre Netzwerkekosteneffektiv auszubauen und neue Geschäftsmodelle umzusetzen. DasUnternehmen setzt seine technischen Innovationen fort und stellt eineumfassende Datenerfassungsplattform, Verspective Analytics(http://www.verimatrix.com/verspective), zur Verfügung. DiesePlattform für automatisierte Systemoptimierung der Erfahrungsqualität(QoE, Quality of Experience) in Echtzeit dient der Förderung des UserEngagements und der Content-Monetarisierung. Außerdem bietet sieDatenerfassung/-analyse und Vtegrity(http://www.verimatrix.com/vtegrity), eine fortschrittlicheSicherheitslösung, die sich mit IoT-Bedrohungen undService-Lifecycle-Management befasst.Sein unübertroffenes Partner-Ökosystem(http://www.verimatrix.com/partners) ermöglicht es Verimatrix,einzigartigen Geschäftswert zu bieten, der über Sicherheithinausgeht, während Dienstanbieter neue Anwendungen einführen, um diezunehmende Verbreitung von vernetzten Geräten zu nutzen. 