1&1 Drillisch: Übernimmt jetzt die Abteilung Attacke?

Drillisch ISIN: DE0005545503 bekam am Montag einen schönen Kursaufschlag von rund 2 Prozent. Von der Analystenfront gab es eine neue Wortmeldung. Warburg Research hält an seiner Kaufempfehlung für Drillisch fest und hat das Kursziel auf 48,60 Euro angehoben. Damit gibt es seit Oktober jetzt höchst unterschiedliche Zielkurse zwischen 26 Euro und 48,60 Euro von den „Experten“. Wir hatten am 07. November ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu 1&1 Drillisch



mehr >