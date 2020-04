1&1 Drillisch: Nach so langer Zeit …

An der Heimatbörse Xetra notiert 1&1 Drillisch per 14.04.2020, 10:25 Uhr bei 20.13 EUR. 1&1 Drillisch zählt zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir 1&1 Drillisch einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob 1&1 Drillisch jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über 1&1 Drillisch in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über 1&1 Drillisch wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 1&1 Drillisch wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält 1&1 Drillisch auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die 1&1 Drillisch-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 6 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (30,5 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 56,01 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 19,55 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält 1&1 Drillisch eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.