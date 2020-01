1&1 Drillisch Aktie: Das kam unerwartet!

Die meisten Analysten sehen positiv in die nähere Zukunft von 1&1 Drillisch. Erst kürzlich haben mehrere Institute ihre Prognosen aktualisiert. Dabei war zwar von Euphorie wenig zu spüren, die Kursziele haben sich jedoch immerhin nicht verändert und liegen beinahe ausnahmslos über den derzeitigen Kursen. Angesichts dessen kommt es umso überraschender, dass 1&1 Drillisch am Mittwoch an der Börse auf Tauchstation ging.

Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung