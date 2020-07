1&1 Drillisch-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Am 13. August wird der Telekommunikationsanbieter 1&1 Drillisch seine Bücher öffnen und Einblick in die Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2020 gewähren. Möglicherweise kann dies der Aktie neuen Schwung verleihen, denn die Aufwärtsdynamik ist zuletzt etwas verloren gegangen. Nach dem zwischenzeitlichen Anstieg auf 25,18 Euro verläuft der Kurs nun schon seit mehreren Wochen in einer engen Bandbreite zwischen 22 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



