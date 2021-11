1&1 Drillisch Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Per 16.11.2021, 20:23 Uhr wird für die Aktie 1& der Kurs von 27.04 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für 1& haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 1&. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,19 Prozent liegt 1& 4,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,44. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: 1& erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um -1,47 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +14,36 Prozent im Branchenvergleich für 1& bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,64 Prozent im letzten Jahr. 1& lag 9,24 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

