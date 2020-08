1&1 Drillisch Aktie: Kurz vor den Zahlen!

Kurz vor den Zahlen meldete sich 1&1 Drillisch mit einer Konkretisierung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Denn das Unternehmen will am Donnerstag (13. August 2020) die Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2020 veröffentlichen. Am Dienstag indes teilte 1&1 Drillisch mit, was das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr erwartet. Demnach soll der Umsatz da um ca. 4% steigen. Im vorigen Geschäftsjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



