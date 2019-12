1&1 Drillisch Aktie: Kurswechsel in Sicht?

Im Großen und Ganzen befindet sich die 1&1 Drillisch Aktie seit fast drei Jahren im Abwärtstrend. Trotz alledem gab es mehrere Situationen, welche so aussahen, als könnten sie den Kurswechsel bedeuten. Doch am Ende scheiterte die 1&1 Drillisch Aktie immer wieder am horizontalen Widerstand bei 32,56 Euro. Diese Marke wurde insgesamt viermal angefahren!

Kurswechsel in Sicht?

Auch wenn der Kurs zurzeit wieder nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung