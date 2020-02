1&1 Drillisch Aktie: Kursdesaster abgewendet?

Ende Oktober kam es zu einem enormen Kursverfall. Dies war das Ende des damals bestehenden Seitwärtstrends. Der Kurs fiel schnell und sehr stark. Nach kurzer Zeit stabilisierte sich der Kurs dann aber an der Unterseite des Trends. Der Abwärtstrend ist damit noch nicht aktiv. Im neuen Jahr ging es in den ersten Wochen so weiter.

Der Abwärtsdruck hält weiter an!!

In den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung