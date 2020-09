1&1 Drillisch-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die 1&1 Drillisch-Aktie ist zuletzt wieder in den seit Mitte Mai bestehenden Seitwärtstrend zurückgefallen, der nach dem zwischenzeitlichen Anstieg auf 27,03 Euro eigentlich überwunden schien. Der Trendkanal reicht von 22 Euro auf der Unterseite bis 24 Euro auf der Oberseite. Bei der Aktie bewahrheitete sich wieder einmal die Börsenweisheit “Buy on rumours, sell on news”, da sie in Erwartung guter Quartalszahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu 1&1 Drillisch



mehr >