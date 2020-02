1&1 Drillisch Aktie: Jetzt einsteigen?

1&1 Drillisch Aktie | ISIN:DE0005545503 | WKN:554550

Aktuelle Situation im Tageschart in Euro: In den letzten Handelstagen konnten die Bullen den Kurs weiter stabilisieren und an den Widerstand um 24 Euro heranführen. Damit steht ein Kaufsignal basierend auf den Chart kurz bevor. Denn wird die 24 Euro Marke per Tagesschlusskurs überwunden, so ist der Weg Richtung 200-Tagelinie für die Bullen der 1&1 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung