1&1 Drillisch-Aktie: Ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau interessant?

Die Aktie des Telekommunikationsanbieters 1&1 Drillisch war nach dem Ende der 5G-Mobilfunkauktion gefragt und erzielte am Mittwoch einen deutlichen Kursgewinn. Auf Höhe der 50-Tagelinie (EMA50) ging den Käufern jedoch die Kraft aus. Am Donnerstag wurde der Anstieg zu einem großen Teil abverkauft. Auch am Freitag orientiert sich die Aktie in südliche Richtung. Das Chartbild bleibt damit weiterhin angespannt. Langfristig befindet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu 1&1 Drillisch



mehr >