1&1 Drillisch Aktie: Gute Aussichten!

Schenkt man der Einschätzung der britischen Investmentbank Barclays Glauben, so wird es mit der Aktie von 1&1 Drillisch in der Zukunft noch sehr weit bergauf gehen. In einer aktuellen Studie wurde die Empfehlung auf „overweight“ belassen und auch am Kursziel von 35 Euro hat sich nichts geändert. Das klingt erstmal unspektakulär. Ausgehend vom aktuellen Kurs bei 23,28 Euro ergibt sich jedoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



