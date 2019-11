1&1 Drillisch Aktie: Fortsetzung des Wachstumskurses!

In den ersten neun Monaten 2019 konnte die 1&1 Drillisch Aktie leider nur einen Kursverlust vermelden. Die Aktie zeigte sich vor allem Mitte Oktober von ihrer schlechten Seite. Operativ scheint es aber gar nicht so schlecht zu laufen, warum sinkt der Kurs der Aktie dann?

Optimistisch schreibt der Vorstand von Drillisch in seinem Brief: „Mit der Positionierung unserer Marken und Produkte in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung