1&1 Drillisch Aktie: Ebita-Prognose gekürzt!

Das war heftig: Über 20% verlor die Aktie der 1&1 Drillisch AG am Freitag im Xetra-Handel bis zum späten Nachmittagshandel. Damit hat die Aktie die seit ca. Mitte August erzielten Kursgewinne größtenteils wieder abgegeben. Ich weise darauf hin, dass ich bei 1&1 Drillisch investiert bin. Was war mit dem Aktienkurs am Freitag los? Es gab eine Gewinnwarnung. Das Unternehmen teilte mit, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >