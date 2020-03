1&1 Drillisch Aktie: Diese Spekulation besteht!

Wird 1&1 Drillisch beim Aufbau des eigenen 5G-Netzes in Deutschland mit Stadtnetzbetreibern zusammenarbeiten? Diese Spekulation besteht – doch zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags Montagvormittag fanden sich dazu bei 1&1 Drillisch noch keine Informationen. Ich weise darauf hin, dass ich bei 1&1 Drillisch investiert bin. Wann stehen denn greifbare neue Angaben zum operativen Geschäft an? Der Blick in den Finanzkalender zeigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu 1&1 Drillisch



mehr >