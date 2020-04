1&1 Drillisch-Aktie: Das Chartbild hellt sich wieder auf!

Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens 1&1 Drillisch hat am Dienstag an die starke Performance der vergangenen Tage angeknüpft und ihre Erholung fortgesetzt. Dabei profitierte der Anteilsschein vom starken Gesamtmarkt, der wie schon am Montag kräftig zulegen konnte. Zwar schrumpften die Gewinne bis zum Handelsende wieder etwas zusammen, dennoch beendete der deutsche Leitindex den Tag mit 2,79 Prozent im Plus.

