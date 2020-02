1&1 Drillisch Aktie: Den Aktionären fehlt das Vertrauen!

Fragt man die Analysten, so hat die Aktie von 1&1 Drillisch noch viel Potenzial in sich. Das Papier wird von mehreren Experten zum Kauf empfohlen, die Kursziele liegen teils deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Doch all das vermag derzeit nicht, der Aktie zu Kursgewinnen zu verhelfen. Im Gegenteil, am Donnerstag ging es mit 4,9 Prozent sogar mehr als deutlich abwärts.

