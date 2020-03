1&1 Drillisch AG Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den ersten 9 Monaten hat 1&1 Drillisch in neue Kundenverträge sowie in die Wertsteigerung bestehender Kundenbeziehungen und damit in nachhaltiges Wachstum investiert. Die Zahl der Kundenverträge in aktuellen Produktlinien stieg um 580.000 auf 14,12 Mio Verträge. Die neuen Verträge wurden im Mobile-Internet-Geschäft gewonnen, wo die Kundenzahl auf 9,78 Mio anstieg. BreitbandAnschlüsse blieben mit 4,34 Mio Kundenverträgen konstant.

