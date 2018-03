1 059 000 Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Dezember 2017

Wiesbaden (ots) - Im Dezember 2017 bezogen in Deutschland knapp 1059 000 Personen ab 18 Jahren Leistungen der Grundsicherung im Alterund bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des Zwölften BuchesSozialgesetzbuch (SGB XII). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, waren das 3,2 % mehr Leistungsberechtigte als imDezember 2016. Damals hatten rund 1 026 000 Personen Leistungen derGrundsicherung gemäß SGB XII erhalten.Im Dezember 2017 hatten rund 544 000 beziehungsweise 51,4 % derEmpfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung die Altersgrenze nach§ 41 Absatz 2 SGB XII erreicht oder überschritten und erhieltenGrundsicherung im Alter. Personen, die vor dem Jahr 1947 geborensind, erreichten die Altersgrenze mit 65 Jahren. Für Personen, die imJahr 1947 oder später geboren sind, wird die Altersgrenze seit demJahr 2012 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Im Dezember 2017 lagdie Altersgrenze bei 65 Jahren und 6 Monaten.Rund 515 000 beziehungsweise 48,6 % der Empfängerinnen undEmpfänger von Grundsicherung waren im Alter von 18 Jahren bis unterdie Altersgrenze. Sie erhielten diese Leistungen aufgrund einerdauerhaft vollen Erwerbsminderung. Voll erwerbsgemindert sindPersonen, die aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung füreinen nicht absehbaren Zeitraum täglich keine drei Stunden unter denüblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig seinkönnen.Der Bezug von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII wurdebis 2014 in einer jährlichen Statistik zum 31.12. erfasst. Seit 2015werden diese Leistungen in einer vierteljährlichen Statistik zumletzten Monat des Quartals erhoben.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Ulrike Steffes-Ollig, Telefon: +49 (0) 611 / 75 84 36,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell