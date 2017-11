Hamburg (ots) - Großer Erfolg für "Tietjen und Bommes": 1,03Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit verfolgten amFreitag, 24. November, im NDR Fernsehen den Talk aus Hannover mitBettina Tietjen und Alexander Bommes. Der Marktanteil im Norden lagbei 15,2 Prozent (570.000 Zuschauer). Mit der Ausgabe feierte BettinaTietjen ihr zwanzigjähriges Talkjubiläum im NDR Fernsehen. Dieanschließende Sendung "Bettina Tietjen - die Talklady im Porträt" kamin Norddeutschland sogar auf einen Marktanteil von 20,8 Prozent.Bundesweit hatte der Film 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer(Marktanteil: 8,1 Prozent).Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Mein herzlicherGlückwunsch an Bettina Tietjen! Seit mehreren Jahrzehnten gehört siezu den beliebtesten Moderatoren im NDR Fernsehen, und die Sendungenam vergangenen Freitagabend haben wieder eindrucksvoll gezeigt,warum: Sie begeistert mit ihrer natürlichen, neugierigen undunvoreingenommenen Art. Und es freut mich sehr, dass auch das Duo mitAlexander Bommes so gut bei unserem Publikum ankommt!"Die Gäste bei "Tietjen und Bommes" waren Comedian Kaya Yanar,Hundetrainer Martin Rütter, Michael Patrick Kelly, Sänger undMusiker, Ulrich Walter, Astronaut und Bestsellerautor, dieSchauspielerinnen Rebecca Immanuel und Michaela May sowieDemenzbotschafterin Sophie Rosentreter. In "Bettina Tietjen - dieTalklady im Porträt" kamen Freunde, Kollegen und Familie zu Wort, u.a. Alexander Bommes, Susanne Fröhlich, Eckart von Hirschhausen, GuidoMaria Kretschmer, Ina Müller, Frank Plasberg, Rainer Sass, JörgThadeusz sowie Bettinas Kinder Pia und Theo Tietjen.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell