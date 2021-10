1.000 US-Dollar in diese 3 Aktien zu investieren, könnte in 20 Jahren einen großen Unterschied machen

Langfristig Positionen in großartigen Unternehmen zu halten, könnte dein Leben verändern. Die Aktie von Amazon ist in den letzten zwei Jahrzehnten um etwa 40.000 % gestiegen, was bedeutet, dass eine Investition von 1.000 Dollar in das Unternehmen heute etwa 400.000 Dollar wert ist. Der Kauf von Netflix-Aktien beim Börsengang im Jahr 2002 hätte sogar noch mehr gebracht: Eine Investition von 1.000 US-Dollar in das Unterhaltungsunternehmen wäre nach dem heutigen Kurs etwa 492.000 US-Dollar wert.

Mit dieser lebensverändernden Performance im Hinterkopf hat ein Gremium von The-Motley Fool-Mitarbeitern drei Aktien identifiziert, die das Zeug dazu haben, die Welt zu erobern. Lies weiter, um zu erfahren, warum sie glauben, dass diese Unternehmen das Zeug dazu haben, große Gewinne für die Aktionäre zu erzielen.

Dieses Small-Cap könnte große Gewinne einfahren

Keith Noonan: Die Fähigkeit, wertvolle Daten zu sammeln und zu analysieren, ist einer der wichtigsten Schlüssel zum Geschäftserfolg im 21. Jahrhundert. Impinj (WKN: A2ANZB) ist ein Unternehmen, das es leicht macht, Daten von nichtelektronischen Objekten zu verfolgen und zu sammeln – und damit das Internet der Dinge in eine Welt jenseits von intelligenten Autos, mobilen Geräten und vernetzten Toastern bringt.

Impinj stellt RFID-Tags (Radio Frequency Identification), Sensoren und Software her. Die kleinen, langlebigen Chip-Tags funktionieren ohne Stromquelle und können wiederbeschreibbare Daten speichern und übertragen.

Mit diesen Technologien könnte ein Manager einen Knopf drücken und auf einem Monitor genau sehen, wo sich bestimmte Artikel in einem Laden oder Lager befinden. Bei Bedarf kann er sich in Echtzeit anzeigen lassen, wie die Artikel bewegt werden, oder er kann sich schnell einen Überblick über die Waren an einem bestimmten Ort verschaffen.

RFID-Technologien verkürzen die Zeit, die für die Inventur benötigt wird, drastisch und verbessern die Genauigkeit der Berichte. Neben dem Einzelhandel werden die Lösungen von Impinj auch schon in der Luftfahrt- und Gesundheitsbranche eingesetzt, und in jeder dieser Kategorien gibt es ein attraktives Expansionspotenzial.

Das ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs, auf dem Impinjs Wachstumschancen liegen. In dem Maße, in dem Unternehmen versuchen, ihre Produktionsabläufe zu automatisieren, könnte die RFID-Technologie immer nützlicher werden. Maschinelles Sehen wird wahrscheinlich eine zentrale Rolle bei vielen Robotik- und Automatisierungsinitiativen spielen, aber die RFID-Technologie bietet einige einzigartige und zusätzliche Vorteile, die langfristig ein großes Potenzial versprechen.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Milliarden US-Dollar ist Impinj noch ein relativ kleines Unternehmen mit einem potenziell explosiven Wachstumspotenzial. Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass es sich um eine relativ risikoreiche Aktie handelt, deren Geschäftsentwicklung zugegebenermaßen mit einigen Unwägbarkeiten behaftet ist, die sich aber für geduldige Investoren enorm auszahlen könnte.

Diese Aktie ist schon jetzt lebensverändernd und die Zukunft sieht unglaublich aus

Jason Hall: Mit einer Marktkapitalisierung von fast 100 Milliarden US-Dollar und einer Gesamtrendite von mehr als 6.700 % seit dem Börsengang würde ich niemandem einen Vorwurf machen, der glaubt, dass er MercadoLibre (WKN: A0MYNP) bereits verpasst hat.

MELI TOTAL RETURN LEVEL DATEN VON Y-CHARTS

Aber ein genauerer Blick auf das Unternehmen, seine Aussichten und die Länder, in denen es tätig ist, zeigt eine ganz andere Geschichte. Kurz gesagt: Ich halte es für unglaublich kurzsichtig, auf die zukünftigen Gewinne dieses lateinamerikanischen E-Commerce- und Fintech-Stars zu verzichten. Trotz seiner herausragenden Geschichte wächst MercadoLibre weiterhin in einem halsbrecherischen Tempo.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) – der Wert jeder Transaktion auf der Plattform – stieg im zweiten Quartal um 46 % auf 7 Mrd. USD und ist damit auf dem besten Weg, ein Jahr mit 30 Mrd. USD zu erreichen. Zum Vergleich: Amazon meldete letztes Jahr ein GMV von 490 Mrd. US-Dollar. Die US-Wirtschaft ist kleiner als das BIP der Länder, in denen MercadoLibre heute tätig ist. Aber genau das ist der Punkt: In den nächsten Jahrzehnten wird Lateinamerika eines der am schnellsten wachsenden Länder der Welt sein, und MercadoLibres dominante Position ist ein riesiger Vorsprung vor der Konkurrenz.

Und jetzt kommt’s: Der E-Commerce ist vielleicht noch nicht einmal das Beste daran. Die Zahlungsverkehrsplattform Mercado Pago ist so beliebt, dass mehr Transaktionen über MercadoLibre abgewickelt werden als über die Plattform – im letzten Quartal waren es 94 % – und sie hat Millionen von Menschen ohne Bankverbindung mit dem digitalen Handel verbunden. Suchst du nach Investitionen, die dein Leben verändern? Dann schau dir diesen großen Gewinner an, der auch in den kommenden Jahren noch gewinnen wird.

Upstart könnte die Kreditvergabe nachhaltig verändern

Jamal Carnette: Es ist verständlich, wenn Investoren denken, dass sie mit Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) den Anschluss verpasst haben, denn die Aktie ist im letzten Jahr um mehr als 600 % gestiegen. Upstart hat jedoch eine große Marktchance, die Anleger nicht ignorieren sollten.

Wenn du irgendeine Finanzwebseite gelesen hast (auch unsere), weißt du, wie wichtig der FICO-Score ist, wenn es um Kredite und Versicherungstarife geht, wenn man sich um einen Job bewirbt oder eine Wohnung mieten will. Obwohl es ein guter und gut gemeinter Rat ist, sich um seinen FICO-Score zu kümmern, unterstützen Finanzseiten ein fehlerhaftes System: FICO-Scores sind ein ziemlich schlechter Prädiktor für Risiken. Upstart stellt zum Beispiel fest, dass 80 % der Amerikaner noch nie einen Kredit nicht bedient haben, aber nur 50 % eine erstklassige Bonität haben.

Das ist die Chance von Upstart. Das Unternehmen wurde von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet, die künstliche Intelligenz nutzen wollten, um ein besseres Kreditvergabesystem zu entwickeln. Bis jetzt sind die Daten ermutigend: In einer Studie mit großen Banken hat das Unternehmen herausgefunden, dass sein Modell dreimal so viele Kredite bewilligen kann, während die Verlustraten gleich bleiben wie bei der traditionellen Kreditvergabe.

Es ist noch zu früh, aber das Unternehmen stößt bei den Banken, die sein Underwriting-System nutzen – Upstart nennt sie „Partnerbanken“ – auf offene Ohren. Im letzten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 1.000 % auf 194 Millionen.

Noch wichtiger ist, dass die Umwandlung von Ratenanfragen auf 24 % gestiegen ist, gegenüber 9 % im Vorjahreszeitraum. Das Fazit: Mehr Partnerbanken fragen bei Upstart Kreditkonditionen an und entscheiden sich dann für diese Konditionen im Vergleich zu ihren internen Modellen.

Wie alle Aktien birgt auch Upstart Risiken. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat daher noch keine Erfahrung mit der Vergabe von Krediten in einem anhaltend rezessiven Umfeld. Obwohl das Unternehmen profitabel ist, gilt es nach traditionellen Kennzahlen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 311 als teuer.

Dennoch scheint das Unternehmen an vorderster Front dabei zu sein, das Kreditgeschäft, eine Billionen-Dollar-Branche, zu verändern. Selbst wenn es nur teilweise erfolgreich ist, könnten die Anleger mit lebensverändernden Renditen rechnen.

Der Artikel 1.000 US-Dollar in diese 3 Aktien zu investieren, könnte in 20 Jahren einen großen Unterschied machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 19.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.,

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Jamal Carnette, CFA besitzt Aktien von Amazon, MercadoLibre und Upstart Holdings, Inc. Jason Hall besitzt Aktien von MercadoLibre. Keith Noonan besitzt Aktien von Impinj. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, MercadoLibre, Netflix, Nike und Upstart Holdings, Inc. The Motley Fool empfiehlt Impinj und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021