1.000 Euro investiert in diese Aktie sichern dir diese 52-Mrd.-US-Dollar-Chance

1.000 Euro in eine Aktie investieren und eine Marktchance von 52 Mrd. US-Dollar erreichen? Insbesondere im Tech- und Wachstumssegment kann das vielversprechend sein. Vor allem, wenn ich dir dazu sage: Es handelt sich um eine Aktie, die derzeit gerade einmal eine Marktkapitalisierung in Höhe von 9,4 Mrd. US-Dollar besitzt. Viel Potenzial gilt es entsprechend noch zu erobern.

Vielleicht das Wichtigste vorab: Die Aktie, die mit einer Investition diese Marktchance sichert, ist Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Aber schauen wir einmal, wo diese 52 Mrd. US-Dollar Marktchance herrührt.

Aktie mit 52-Mrd.-US-Dollar-Chance: Axon Enterprise

Axon Enterprise selbst spricht davon, dass der eigene Markt sich inzwischen auf 52 Mrd. US-Dollar beläuft. Ohne Zweifel eine attraktive Perspektive, auch mit Blick auf den derzeitigen Börsenwert von 9,4 Mrd. US-Dollar. Aber um das zu erreichen, muss das Management noch eine Menge auf die Beine stellen. Beziehungsweise, wenn wir es positiv ausdrücken wollen: Man kann noch jede Menge erreichen.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 hat das Management plötzlich ein solches Marktpotenzial skizziert. Taser, Bodycams und Cloud-Lösungen im Bereich der Sicherheit hätten demnach mittel- bis langfristig eine solche Größe. Wobei man in Zukunft auch den privaten Markt adressiert. Das heißt: Die Taser und andere Sicherheitslösungen sollen für Privatverbraucher erhältlich sein.

Rein regional ist dieses 52-Mrd.-US-Dollar-Fundament natürlich global verteilt. Während die Taser in den USA und in den Commonwealth-Staaten bereits einen Marktanteil von 21 und 14 % erreicht haben, liegt der Rest der Welt bei 1 und 5 %. Die Software-as-a-Service-Sparte besitzt in allen Regionen einen Anteil von maximal 2 %. Besonders hier existiert für Axon Enterprise daher noch eine Menge Potenzial. Wobei es Fortschritte gibt.

Das Management hinter dieser Aktie mit der großen Marktchance hat zuletzt im internationalen Raum Deals eingefädelt. In Europa vermehrt, aber auch in Indien und weiteren Regionen. Zudem sind die Cloud-Lösungen und Bodycams zumindest im Unternehmensbereich entscheidend. Apple soll Gerüchten zufolge bei seinen Top-Tech-Mitarbeitern auf die Bodycams setzen. Das zeigt, dass wir hier ein gewisses Momentum sehen können, das auf ein Erreichen dieses Potenzials hindeutet.

Kleine Investition, große Wirkung?

1.000 Euro investiert in die Aktie von Axon Enterprise können mit Blick auf den Gesamtmarkt sowie einem Umsatz von zuletzt 232 Mio. US-Dollar eine große Wirkung haben. Auch das Wachstum stimmt mit einem Wert von zuletzt 39 % im Jahresvergleich bei den Erlösen. Wobei ein Nettoergebnis von 49 Mio. US-Dollar schon jetzt die Phase der Profitabilität einläuten könnte.

Axon Enterprise ist für mich daher eine spannende, potenzialreiche Aktie, die gerade jetzt im Begriff ist, den Turbo zu zünden. Mit einem sinkenden Aktienkurs durch einen Tech-Ausverkauf erhöht sich das Potenzial, eine starke Rendite einzufahren.

