1.000 Euro in diese Aktie könnten dich reich machen

Viele Börsianer träumen davon, 1.000 Euro in eine Aktie zu investieren und dadurch reich zu werden, zum Beispiel wenn sich diese Aktie im Anschluss als Multibagger entpuppt. Aus der Vergangenheit kennen wir einige prominente Aktien, die genau so ihren frühen Investoren zu einem beträchtlichen Vermögen verholfen haben. Ich denke hier an Unternehmen wie Amazon, Tesla oder Netflix.

Schön wäre es doch, wenn wir heute die Möglichkeit hätten, in ein ähnlich vielversprechendes Unternehmen zu investieren. Nun, eine Glaskugel habe ich leider nicht zur Verfügung, aber es gibt ein Unternehmen, das in einem sehr zukunftsträchtigen Markt tätig ist und über enormes Wachstumspotenzial verfügt. 1.000 Euro in diese Aktien könnten einen über die Zeit tatsächlich reich machen.

Multibagger-Chance: 1.000 Euro in C3.ai investieren?

C3.ai ist ein noch recht junges und an der Marktkapitalisierung gemessen kleines Unternehmen. Es bietet Software-as-a-Service (SaaS)-Dienstleistungen für andere Unternehmen an, indem es diesen Unternehmen bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI) hilft.

KI ist ein elementares Zukunftsthema. Durch die zunehmende Digitalisierung steigt auch die Menge an Daten, die Unternehmen erheben und speichern. Zukünftig wird es nötig sein, diese Daten schnell und effektiv zu verarbeiten, um am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Viele Unternehmen erkennen den Bedarf nach künstlicher Intelligenz und beginnen nachzurüsten.

Das Produkt von C3.ai fungiert dabei als echter Problemlöser. Denn es ermöglicht seinen Kunden, den komplizierten und zeitintensiven Teil der Programmierung einer KI zu überspringen. Gründer und CEO von C3.ai ist niemand Geringeres als Thomas Siebel, der mit seiner Vision offenbar vor seiner Zeit ist, denn die Digitalisierung steht erst am Anfang. Laut seiner Aussage ist sein Unternehmen das einzige seiner Art („Enterprise AI software pure play“).

Für mich sind alles Zeichen dafür, dass das Unternehmen viel Potenzial hat: Ein Produkt, das genau zur richtigen Zeit am Markt ist, und ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und es löst ein echtes Problem. Diese Eigenschaften haben in der Vergangenheit oft Aktien ausgezeichnet, mit denen man reich werden konnte. Eine Investition von 1.000 Euro in C3.ai könnte langfristig ähnliches ermöglichen.

Eine Aktie kann dich reichen machen …

Mit einer verhältnismäßig kleinen Investition in eine Aktie reich werden. Davon träumen viele Investoren und einige Praxisbeispiele belegen, dass es nicht nur bei der Theorie bleiben muss. C3.ai trifft mit seinem Geschäftsmodell genau den Nerv der Zeit und bedient einen großen Trend (KI). Auf Basis der geringen Marktkapitalisierung könnte das Unternehmen langfristig noch sehr viel erreichen.

Natürlich sollte man diversifizieren und sein Geld auch auf andere Pferde setzen. Nicht mit allen Aktien wird man erfolgreich sein, aber es reicht, wenn darunter ein paar Kandidaten sind, die aus 1.000 Euro einen waschechten Multibagger machen. Für mich ist C3.ai eine Aktie mit dem Potenzial, frühe Investoren reich zu machen.

Der Artikel 1.000 Euro in diese Aktie könnten dich reich machen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von C3.ai. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Netflix und Tesla und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2022 $1920 Call auf Amazon und Short January 2022 $1940 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2022