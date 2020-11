1.000 Euro Dividende von der Siemens-Aktie: Das brauchst du dazu!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens (WKN: 723610) verbinden Einkommensinvestoren vermutlich recht häufig mit viel Dividendenqualität. Immerhin zahlt der DAX-Industriemischkonzern seit über zwei Jahrzehnten eine zumindest konstante Dividende aus. Das ist für deutsche Verhältnisse eine Menge Qualität. Zumindest bis jetzt.

Als Industriekonzern spürt Siemens natürlich momentan die Auswirkungen von COVID-19. Das scheint nach derzeitigem Stand dazu zu führen, dass die Siemens-Aktie ihre Dividende kürzen wird. Das hieße: Mit der stabilen Dividendenhistorie, die eingangs skizziert worden ist, wäre es dann vorbei.

Wie auch immer, richten wir unseren Fokus heute lieber auf eine andere Fragestellung. Nämlich darauf, wie viel Einsatz und wie viele Siemens-Aktien man benötigen würde, um 100 Euro Dividende zu ergattern. Wobei wir auch dieses Mal die Fragestellung aus mehr als einem Blickwinkel betrachten wollen.

Siemens-Aktie: 100 Euro Dividende!

Wie wir mit Blick auf die Siemens-Aktie jedenfalls feststellen können, hat der DAX-Industriekonzern zuletzt zu Anfang dieses Jahres eine Jahresdividende in Höhe von 3,90 Euro an die Investoren ausbezahlt, womit jedoch jetzt Schluss sein könnte. Das Management plant offenbart, die Dividende im kommenden Jahr um 0,40 Euro auf 3,50 Euro zu senken. COVID-19 und ein damit verbundenes schwächeres Zahlenwerk dürften als Erklärung dienen.

Wer als Investor daher 100 Euro Dividende haben möchte, der benötigt 29 Anteilsscheine an dem DAX-Industriekonzern. Bei einer zuletzt ausgezahlten Dividende in Höhe von 3,90 Euro je Aktie hätte man übrigens lediglich 26 Anteilsscheine benötigt. Hier zeigt sich, dass selbst eine vermeintlich geringe Kürzung doch Auswirkungen auf dein passives Einkommen haben kann. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 111,92 Euro hieße das übrigens, dass man für eine Dividende von 100 Euro 3.245,68 Euro investieren müsste.

Einkommensinvestoren, die fiktiv jeden Monat 100 Euro Dividende ergattern wollen, werden zunächst eine Sache akzeptieren müssen: Siemens zahlt nicht monatlich oder vierteljährlich, sondern jährlich aus. Das heißt, effektiv wird es eine solche monatliche Dividende nicht geben. Um trotzdem insgesamt 1.200 Euro Dividende von Siemens erhalten zu können, müsstest du dir Siemens-Aktien in einer Anzahl von 343 auf Basis einer angekündigten Dividende von 3,50 Euro je Aktie zulegen. Das entspräche wiederum einem Gegenwert von 38.388,56 Euro. Definitiv kein kleiner Einsatz.

Ist die Siemens-Aktie eine Investition wert …?

Grundsätzlich lassen mich die aktuellen Erkenntnisse jedoch auch eine andere Frage aufwerfen. Nämlich, ob die Siemens-Aktie zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt eine Investition wert ist, oder eben nicht. Einkommensinvestoren sollten jedenfalls berücksichtigen, dass die Dividendenkürzung ein Bruch mit der Konstanz bedeutet. Nach über zwei Jahrzehnten scheint Schluss mit stets stabilen Dividenden auf Vorjahresniveau zu sein.

Gemessen an der geplanten Dividende von 3,50 Euro und dem derzeitigen Aktienkurs läge die Dividendenrendite zudem bei 3,12 %, was vergleichsweise gering erscheint. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020 kam Siemens zudem auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 5,00 Euro, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 22,4 liegen würde. Etwas moderater wird es, wenn wir den 2019er-Wert von 6,41 Euro nehmen, wodurch sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 17,5 verbilligen würde. Wirklich preiswert sieht auch das jedoch nicht aus.

Mit der Dividendenkürzung könnte ein Anlass bestehen, die Investitionsthese noch einmal zu überdenken. Zumindest, wenn du ein Einkommensinvestor auf der Suche nach stabilen und moderat wachsenden Ausschüttungen bist.

100 Euro Dividende …?

Keine Frage: 100 Euro Dividende von der Siemens-Aktie zu bekommen, das ist auch jetzt noch möglich. Insbesondere die Jahresdividende von 100 Euro sind mit einem Einsatz von knapp über 3.000 Euro möglich. Ob du jetzt auf die Aktie setzen solltest, das ist jedoch eine andere Frage.

