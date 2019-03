Finanztrends Video zu



München (ots) -Besondere Auszeichnung für "Christoph 48": Die Crew des ADACRettungshubschraubers in Neustrelitz ist am Freitag stellvertretendfür alle Stationen der gemeinnützigen Organisation am SchlossSchwerin von der Politik geehrt worden. Der Minister für Wirtschaft,Arbeit und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern, Harry Glawe,bedankte sich bei einem Empfang für die oft lebensrettende Hilfe derfliegenden Gelben Engel. Diese hatten am 26. März 2019 den 1.000.000.Rettungseinsatz seit 1970 geflogen. Für die Luftrettung inDeutschland eine historische Marke."Die Besatzung aus Neustrelitz steht heute stellvertretend fürTausende andere, die jeden Tag im Einsatz sind. Am StandortNeustrelitz beispielsweise an 365 Tagen im Jahr von früh morgens biszum Sonnenuntergang. Gerade in einer ländlich geprägten Region wieMecklenburg-Vorpommern ist die Luftrettung als Unterstützung desbodengebundenen Rettungsdienstes ein wichtiger Baustein", sagteWirtschaftsminister Glawe vor Ort."So eine hohe Zahl an Rettungseinsätzen aus der Luft für Menschenin gesundheitlicher Not ist einmalig und wird für lange Zeitunerreicht bleiben", erklärten Dr. Andrea David, Vorstand dergemeinnützigen ADAC Stiftung, und Frédéric Bruder, Geschäftsführerder ADAC Luftrettung. Bruder lobte vor Ort die hohe Professionalitätund das große Engagement der Crews und aller Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, die sich jeden Tag aufs Neue in einem hochkomplexen undrisikobehafteten Arbeitsumfeld beweisen müssten. "Luftrettung istTeamarbeit", ergänzte er und bedankte sich für 1.000.000 Malpartnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten, Kliniken,Leitstellen, den Aufgabenträgern im Land sowie der Polizei undFeuerwehr. An Harry Glawe übergab Frédéric Bruder symbolisch den1.000.000. Einsatzhelm der ADAC Luftrettung."Christoph 48" in Neustrelitz steht wie keine andere Station inDeutschland für die zukünftigen Herausforderungen der Luftrettung,wenn es um schnelle Hilfe in ländlichen Regionen mit Notarztmangelund mögliche Luftrettungseinsätze bei Dunkelheit geht. Betrieben wirddie Station der ADAC Luftrettung seit 2006 gemeinsam mit dem DRKKreisverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. Im vergangenen Jahrflog die Crew dort 1223 Einsätze, insgesamt bereits rund 15.000.Der Startschuss für die öffentlich-rechtliche Luftrettung inDeutschland fiel 1970. Den ersten Einsatz flog "Christoph 1" ausMünchen. Bei rund 20.000 Verkehrstoten damals war der Hauptgrund fürdie Anforderung eines Rettungshubschraubers noch der Verkehrsunfall.Mit der erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr hat sich dies komplettverändert. 2018 war nur in rund elf Prozent der 54.356 Einsätze einVerkehrsunfall der Grund für schnelle Hilfe aus der Luft.Anforderungsgrund Nummer eins bei täglich rund 150 Einsätzen waren infast jedem zweiten Fall internistische Notfälle wie akute Herz- undKreislauferkrankungen.Die jetzt erreichte 1.000.000 beinhaltet alle Einsätze der ADACLuftrettungsstationen in Deutschland sowie Einsätze vonSonderhubschraubern wie zum Beispiel "Christoph Passau", der beimJahrhunderthochwasser eingesetzt sowie von "Christoph Kaiser", derzur Fußball-WM 2006 in Deutschland stationiert wurde. Dazugezähltwurden auch die Rettungseinsätze bei Sportveranstaltungen wie derFormel 1 oder der DTM.Bundesweit arbeiten für die ADAC Luftrettung, die einTochterunternehmen der ADAC Stiftung ist, mehr als 1000 Menschen -darunter rund 160 Piloten, etwa 260 Notfallsanitäter (TC HEMS) undrund 580 Notärzte. In der Regel besteht das Team einer Station ausdrei Piloten, fünf Notfallsanitätern und 15 Notärzten.Über die ADAC Luftrettung gGmbHMit 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist diegemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größtenLuftrettungsorganisationen Europas. Die ADAC Rettungshubschraubergehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über dieNotrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfallfür jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeitund für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.Denn gerade bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Jeschneller der Patient in eine geeignete Klinik transportiert wirdoder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz. Seit 2017 ist die ADACLuftrettung ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung.Pressekontakt:Jochen Oesterlei.A. ADAC Luftrettung gGmbHT +49 89 76 76 34 74medien@adac.dewww.presse.adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell