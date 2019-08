1WorldSync weitet sein Angebot für die Verwaltung und Syndikation von Produkt-Inhalten über den Kauf des LANSA-Toolsets für Content-Syndikation aus

Data Sync Direct und SyncManager von LANSA verstärken dasbelastungsfähige Produktangebot von 1WorldSyncEwing, New Jersey (ots/PRNewswire) - 1WorldSync (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2561090-1&h=2222289448&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2561090-1%26h%3D2918924490%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2500593-1%2526h%253D2023546370%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.1worldsync.com%25252F%2526a%253D1WorldSync%26a%3D1WorldSync&a=1WorldSync), der führende Anbieter vonProdukt-Content-Lösungen, gab heute bekannt, dass es von LANSA (eineGeschäftsabteilung von Idera, Inc.) mit Data Sync Direct und SyncManager zwei Lösungen für die Syndikation von Produkt-Inhaltengekauft hat. LANSA bietet Tools für Entwicklerplattformen an, überdie Anwendungen mit wenig Programmiercode entwickelt werden können.Ab sofort kann 1WorldSync seinen Kunden größere Flexibilität beider Einbindung von Produkt-Inhalten in die unternehmenseigenenSysteme zur Verfügung stellen. Darüber hinaus wird 1WorldSync fürstabilere Kapazitäten bei der Syndikation und der Verwaltung vonInhalten sorgen können.Die beiden Lösungen für die Syndikation von Produkt-Inhalten, DataSync Direct und SyncManager, sorgen für Datenabgleich und -anpassungsowie für die Anforderungen bei regulatorischen Vorgaben und bei denEigentumsrechten von Handelspartnern. Diese Lösungen, die von denweltweit größten Herstellern von Verbrauchsgütern und Medizintechnikverendet werden, haben sich bereits in der Vergangenheit bewährt undkönnen bei der Synchronisation von Produktdaten auf eine erfolgreicheGeschichte verweisen. Diese Lösungen stellen sicher, dass derAustausch von Produktdaten zwischen Handelspartnern akkurat verläuftund den allgemein unterstützen Spezifikationen folgt. Zudem haltensie die spezifisch für den Markt gültigen Standards, wie etwa dieGS1-Standards und die Vorgaben des GlobalenDaten-Synchronisations-Netzwerks (Global Data Synchronization Network(GDSN)), ein."Diese Bündelung von zwei Lösungen wird es 1WorldSync erlauben,die Verbindung zwischen Handelspartner schneller auszubauen", sagteKarin Borchert, Chief Executive Officer von 1WorldSync. "Indem wirdiese erheblichen Kapazitäten unserem Angebot hinzufügen, könnenunsere Kunden auf der ganzen Welt die Anforderungen ihrerHandelspartner und der Regulierungsbehörden schnell und akkuraterfüllen."Informationen zu 1WorldSync1WorldSync(TM) ist der führende Anbieter vonProdukt-Content-Lösungen, mit deren Hilfe 13.000 global tätigeUnternehmen in über 60 Ländern authentische, vertrauenswürdigeInhalte mit Kunden und Verbrauchern teilen, die darüber intelligenteEntscheidungen beim Einkauf sowie bei Wellness- undLifestyle-Angeboten treffen können. Mithilfe seinerTechnologieplattform und seinen Expertendienstleistungen bietet1WorldSync Lösungen, die den unterschiedlichen Anforderungen derBranche gerecht werden. 1WorldSync ist der einzigeProdukt-Content-Netzwerkanbieter und GDSN-Datenpool, der dieISO-Zertifizierung 27001 erhalten hat. Weitere Informationen erhaltenSie unterhttp://www.1worldsync.com.Pressekontakt:Matthew Galassini , +1-312-806-7746, mgalassini@1worldsync.comOriginal-Content von: 1WorldSync, übermittelt durch news aktuell