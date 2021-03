1NCE erweitert NB-IoT Abdeckung in Europa

Köln (ots) -- 1NCE IoT Flat Rate unterstützt NB-IoT jetzt in sieben europäischen Ländern- Umfängliche Zusatzdienste für energiesparende Anwendungen inklusiveKöln (ots) - 1NCE, vollwertiger Betreiber von IoT-Netzdiensten weltweit, erweitert sein Angebot von Narrowband-IoT (NB-IoT) in Europa. Neben Deutschland und Österreich deckt die IoT Flat Rate von 1NCE jetzt auch NB-IoT in den Niederlanden, Spanien, Griechenland, Italien und Großbritannien ab. Zusätzlich zur Verfügbarkeit von NB-IoT in China werden somit die relevantesten IoT-Kernmärkte in Europa und Asien unterstützt.Einsatz von Schmalband-IoT auch länderübergreifend einfach und kostensparendDank der erweiterten NB-IoT Abdeckung ist der länderübergreifende Einsatz von IoT-Lösungen jetzt noch einfacher. Sei es für Metering-Anwendungen, wie etwa in der Gas-, Wasser- oder Stromversorgung, beim Asset Tracking in der Logistik oder für Sensoren im Bereich Abfallwirtschaft, Smart-Farming oder Gebäudeautomation.1NCE IoT Flat Rate: mehr als nur KonnektivitätÜber die Management Plattform stehen IoT-Entwicklern Mehrwertdienste ohne Aufpreis zur Verfügung: Für energie-sensible IoT-Anwendungen eignet sich beispielsweise der Data Broker, mit dem schlanke Transportprotokolle unterstützt und in Cloud-Plattformen wie AWS eingebunden werden können. Dies erhöht die Batterielebensdauer von IoT-Geräten zusätzlich.Für einmalig 10 Euro können IoT-Geräte 10 Jahre lang kommunizieren. Die von 1NCE entwickelte Multimode-SIM-Karte ermöglicht den reibungslosen Übergang zwischen 2G, 3G, 4G, LTE-M und NB-IoT. Es fallen keine weiteren Kosten für Roaming oder Einrichtung an.1NCE kostenlos 12 Monate testenExklusiv im AWS Marketplace können Kunden 1NCE jederzeit kostenlos testen. Mit 1NCE For All stehen IoT-Anwendern bis zu 100 kostenlose SIM-Karten mit 12 Monaten Konnektivität zur Verfügung. 1NCE zählt bis heute über 4.000 Kunden mit 5 Millionen aktiven Verbindungen weltweit.Vollständige Meldung: https://1nce.com/de/news/Über 1NCEDie 1NCE GmbH ist vollwertiger Betreiber für IoT-Netzdienste weltweit und Anbieter zuverlässige Gerätekonnektivität im Rahmen einer günstigen IoT Flatrate. 1NCE kooperiert mit der Deutschen Telekom und deren Roaming-Partnern sowie China Telecom Global.Pressekontakt:dennis.knake@1nce.com+49 151-627 776 43Original-Content von: 1NCE, übermittelt durch news aktuell