1NCE bietet mobile IoT-Konnektivität jetzt kostenlos im AWS Marketplace an

Köln/Seattle (ots) -- 1NCE For All - Kostenlose SIM-Karte mit 12 Monaten Konnektivität- Perfekt geeignet für schnelle und einfache Entwicklung neuer IoT-Projekte. Die 1NCE GmbH, weltweit tätiger Tier-1 Carrier für mobile IoT-Konnektivität, senkt mit einem neuen und kostenfreien Angebot die Einstiegshürden für cloud-basierte IoT-Projekte. IoT-Entwickler erhalten ab sofort zwölf Monate mobile Konnektivität kostenlos, ohne Risiko oder weitere vertragliche Verpflichtungen.Der neue kostenlose 1NCE For All Tarif ist exklusiv nur im AWS Marketplace erhältlich und markiert einen weiteren Meilenstein in der Beziehung zwischen 1NCE und AWS."Mit dem kostenlosen Angebot von 12 Monaten können IoT Entwickler jetzt die Vorteile barrierefreier mobiler Connectivity nutzen und sich ausschließlich auf die Entwicklung neuer IoT-Projekte konzentrieren", sagt Dirk Didascalou, Vizepräsident IoT, Amazon Web Services, Inc. "Wir freuen uns, mit 1NCE zusammenzuarbeiten. So unterstützen wir unsere Kunden und ermöglichen es ihnen, das volle Potenzial ihrer IoT-Lösungen auf AWS auszuschöpfen".1NCE For All ermöglicht zwölf Monate risikofreie IoT-EntwicklungDer kostenlose Tarif ist perfekt darauf abgestimmt, IoT-Entwicklern die Zeit zu geben, die sie benötigen, um ihre Produkte mit mobiler Konnektivität auszustatten und ausgiebig zu testen. Die kostenlose IoT SIM-Karte ist zwölf Monate gültig und bietet 50 MB Datenvolumen. Es gibt keine weiteren Bedingungen, kein automatisches Abonnement am Ende der Testphase. Pro Kunde können bis zu 100 SIM-Karten online bestellt werden. Kunden können durch eine Einmalzahlung von 10 US-Dollar pro SIM-Karte das volle Potenzial der 1NCE IoT Flat Rate mit 10 Jahren Laufzeit, 500 MB Datenvolumen und 250 SMS plus Verfügbarkeit in mehr als 100 Ländern, freischalten.Vollständige Meldung: https://1nce.com/de/news/Über 1NCEDie 1NCE GmbH ist vollwertiger Betreiber für IoT-Netzdienste weltweit, der zuverlässige Gerätekonnektivität im Rahmen einer günstigen IoT Flatrate anbietet. 1NCE kooperiert mit der Deutschen Telekom und deren Roaming-Partnern sowie China Telecom Global.Pressekontakt:1NCE GmbH+49 151-627 776 43dennis.knake@1nce.comwww.1nce.comOriginal-Content von: 1NCE, übermittelt durch news aktuell