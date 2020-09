1MORE präsentiert QuietMax-Technologie-Suite für die ANC-Serie und erhält erste THX-Zertifizierung für komplett kabellose Kopfhörer

San Diego (ots/PRNewswire) - QuietMax, die aktive Geräuschunterdrückung von 1MORE, verändert die Art und Weise, wie Kopfhörer Geräuschunterdrückung liefern, indem sie Hybrid-ANC-Technologie, Dual-Driver-Sound, präzise Klangabstimmung, Dual-Band-ANC und Windgeräuschunterdrückung in einer Suite kombiniert; nur verfügbar für 1MORE-Produkte1MORE, ein Premium-Anbieter global vertriebener Verbraucheraudioprodukte, hat heute seine QuietMax-Technologie-Suite mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling - ANC) vorgestellt, die auf den weltweit ersten THX®-zertifizierten komplett kabellosen Kopfhörern, den True Wireless ANC In-Ear-Kopfhörern (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=187120092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D3049090281%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fusa.1more.com%252Fproducts%252Ftrue-wireless-anc-in-ear-headphones-ehd9001ta%26a%3DTrue%2BWireless%2BANC%2BIn-Ear%2BHeadphones&a=True+Wireless+ANC+In-Ear-Kopfh%C3%B6rern) (199,99 USD), unterstützt wird. Als erste komplett kabellose Kopfhörer mit THX-Zertifizierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=1592762253&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D308463956%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fthx.com%252Fcertification%26a%3DTHX%2BCertification&a=THX-Zertifizierung) - und jetzt mit 1MOREs QuietMax-Technologie - bieten die True Wireless ANC-Kopfhörer von 1MORE ein hochwertiges Klangerlebnis der nächsten Generation sowie Top-Geräuschunterdrückung. Die Anfang diesen Jahres eingeführten Dual Driver ANC Pro Wireless-Kopfhörer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=1920857152&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D3671990806%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fusa.1more.com%252Fproducts%252Fdual-driver-anc-pro-wireless-in-ear-headphones-ehd9001ba%26a%3DDual%2BDriver%2BANC%2BPro%2BWireless%2BHeadphones&a=Dual+Driver+ANC+Pro+Wireless-Kopfh%C3%B6rer) (149,99 USD) verfügen neben der QuietMax-Technologie für überlegene aktive Geräuschunterdrückung auch über das charakteristische Multi-Driver-Design von 1MORE für das ultimative Klangerlebnis. Mit der QuietMax-Technologie schlagen die beiden Aushängeschilder unter den Produkten von 1MORE neue Wege im Bereich der HIFI-ANC-Produkte ein. Beide Produkte sind weltweit bei Amazon erhältlich. Die THX-zertifizierten ANC-TWS-Kopfhörer allerdings sind derzeit nur über die US-amerikanische 1MORE-Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=1277322719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D3475963774%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fusa.1more.com%252F%26a%3D1MORE%2Bwebsite&a=1MORE-Website) zu beziehen und werden im 4. Quartal einer breiteren Öffentlichkeit weltweit verfügbar gemacht.QuietMax, die aktive Geräuschunterdrückung von 1MORE, verändert für immer die Art und Weise, wie Kopfhörer Geräuschunterdrückung liefern, indem sie Hybrid-ANC-Technologie, Dual-Driver-Sound, präzise Klangabstimmung, Dual-Band-ANC und Windgeräuschunterdrückung in einer Suite kombiniert und diese Technologien im Einklang miteinander einsetzt, um die Zuhörer in eine fesselnde HIFI-Audioumgebung einzutauchen. Die QuietMax-Technologie löst die Probleme aktueller ANC-Lösungen, die sonst verheerende Auswirkungen auf die Klangqualität haben, durch technologische Innovation und firmeneigene Klangabstimmung. QuietMax-Produkte der Marke 1MORE repräsentieren das Beste, was HIFI-ANC zu bieten hat und liefern die einzige Zwei-Wege-HIFI-ANC-Lösung auf dem Markt. Um mehr über die QuietMax-Technologie von 1MORE zu erfahren, besuchen Sie die Website hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=2533219048&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D676325667%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fusa.1more.com%252Fblogs%252Freviews%252Fwhat-is-1more-s-quietmax-technology%26a%3Dwebsite%2Bhere&a=Website+hier).Seit der Markteinführung der True Wireless ANC-Ohrhörer im Januar hat 1MORE eng mit THX zusammengearbeitet und Klangprofilmodifikationen vorgenommen, um die Audioausgabeleistung und -qualität weiter zu verbessern und somit zum weltweit ersten THX-zertifizierten komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörer zu werden. THX-zertifizierter Sound ist für ab Juni 2020 hergestellte Geräte mit Firmware-Version 3.62 oder höher verfügbar. Um zu überprüfen, ob Ihr Gerät THX-zertifiziert ist, besuchen sie die 1MORE-Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=710665485&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D4123513275%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fusa.1more.com%252Fblogs%252Freviews%252Fhow-to-tell-if-your-1more-true-wireless-anc-headphones-are-thx-certified%26a%3Dwebsite&a=1MORE-Website).Die fortdauernde Partnerschaft zwischen 1MORE und THX unterstreicht die beiderseitige Verpflichtung, den Verbrauchern die höchsten Audiostandards zu liefern. Mit dem THX-Zertifizierungssiegel können sich 1MORE-Zuhörer sicher sein, dass sie erstklassige Klangqualität und ein präzisiertes Hörerlebnis erhalten. Durch das Erreichen und Erfüllen des strengen THX-Zertifizierungsprozesses, der dem Frequenzgang und dessen Konsistenz, geringer Verzerrung und außergewöhnlicher Geräuschisolation besondere Aufmerksamkeit schenkt, können die Zuhörer eine ausgewogene, hochkarätige Audioqualität genießen und Entertainment-Soundtracks und Musik so hören, wie es der Künstler beabsichtigt hat."Durch die Zusammenarbeit mit 1MORE und den Ingenieuren dort waren wir in der Lage, uns selbst ein Bild von der Hingabe und Sorgfalt zu machen, die sie an den Tag legen, um sicherzustellen, dass ihre Kunden das bestmögliche Audioerlebnis erhalten", sagte Peter Vasay, der für das THX-Zertifizierungsprogramm verantwortliche General Manager und Vice President von THX. "Diese True Wireless ANC In-Ear-Kopfhörer haben unser strenges Testverfahren durchlaufen und sind damit jetzt THX-zertifiziert, ein Beweis für ihre qualitativ hochwertige Audioleistung.""1MORE ist stolz darauf, die allerbesten Audioprodukte zu liefern, was durch unsere Auszeichnungen und die großen Anstrengungen, die wir für branchenführende Validierungen wie die THX-Zertifizierung unternehmen haben sowie die Hinzufügung von QuietMax deutlich wird", erklärte Frank Lin, Chief Executive Officer von 1MORE.Neben der Tatsache, dass sie jetzt die QuietMax-Technologie mit an Bord haben konnten der 1MORE True Wireless ANC und der Dual-Driver ANC Pro allein in diesem Jahr sieben Branchen- und Medienpreise abräumen - eine weitere Bestätigung ihrer Vormachtstellung in ihren jeweiligen Klassen. Der Dual Driver ANC Pro wurde mit dem CES Innovation Honoree Award 2020 und dem iF Design Award 2020 ausgezeichnet. Des Weiteren wurde der True Wireless ANC-Kopfhörer mit dem VGP Award 2020, dem CES Innovation Award 2020, dem iF Design Award 2020 sowie dem Best Headphone Award 2020 der European Hardware Association ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den Kopfhörern der QuietMax- und ANC-Serien von 1MORE finden Sie unter 1MORE.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=30416327&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D4114056163%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fusa.1more.com%252F%26a%3D1MORE.com&a=1MORE.com). Weitere Details zur THX-Zertifizierung erhalten Sie auf der THX-Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=2384431354&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D731491773%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thx.com%252Fcertification%252Fthx-certified-headphones.%26a%3DTHX%2Bwebsite&a=THX-Website). Verbinden Sie sich mit 1MORE auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=3958330087&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D1147129633%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252F1MoreUSA%26a%3DFacebook%2B&a=Facebook), auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=1262515335&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D2960214092%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252F1moreusa%26a%3DTwitter&a=Twitter) oder auf Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=3636698875&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D917523434%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252F1moreusa%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Informationen zu 1MORE1MORE hat sich auf Akustikdesign und-entwicklung, intelligente Software und Audio-Produkte für Wearables spezialisiert. Gegründet mit der tiefgreifenden Mission, überlegene Audioqualität zu einem verbraucherfreundlichen Preis zu liefern hat 1MORE allein in den letzten vier Jahren 38 Millionen Kopfhörer in mehr als 25 Ländern weltweit ausgeliefert. Darüber hinaus sind Produkte von 1MORE mehrfach mit Branchen- und Design-Preisen ausgezeichnet worden, darunter die prestigeträchtigen CES Innovation Awards, der RedDot, die iF Design Awards und andere wichtige Auszeichnungen der Branche.Informationen zu THXSeit seiner Gründung von dem legendären Filmemacher George Lucas im Jahr 1983 bietet das Unternehmen THX Ltd. gemeinsam mit seinen Partnern hochkarätige Entertainment-Erlebnisse im Kino, zu Hause und unterwegs. In den vergangenen 35 Jahren hat THX seine Zertifizierungskategorien über Studios und Kinos hinaus auf Unterhaltungselektronik, Inhalte, Automobilsysteme und Live-Unterhaltung erweitert. Auch heute noch definiert THX Unterhaltung immer wieder neu und bietet spannende neue Technologien sowie die Zusicherung von Erlebnissen, die Verbrauchern eine überlegene Audio- und Bildtreue bieten und gewährleisten, dass die Vision eines Künstlers einem weltweiten Publikum wahrheitsgemäß vermittelt wird. Für weitere Informationen besuchen Sie THX.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=3707847327&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D2883455028%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2500002-1%2526h%253D2723059899%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.thx.com%25252F%2526a%253DTHX.com%26a%3DTHX.com&a=THX.com), finden Sie uns auf Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=3030072324&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D1557095858%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2500002-1%2526h%253D2007543548%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.facebook.com%25252Fthxltd%25252F%2526a%253DFacebook%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=226447435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D1851248782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2500002-1%2526h%253D2955291627%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.instagram.com%25252Fthxltd%25252F%2526a%253DInstagram%26a%3DInstagram&a=Instagram) oder folgen Sie uns auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2906954-1&h=3278544269&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2906954-2%26h%3D2537273118%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2500002-1%2526h%253D2659846467%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FTHX%2526a%253DTwitter%26a%3DTwitter&a=Twitter).THX ist eine eingetragene Marke von THX Ltd. THX ist eine eingetragene Marke von THX Ltd. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.