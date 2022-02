1MORE PistonBuds Pro Exklusive Globale Markteinführung auf Goboo

Madrid (ots/PRNewswire) -Am 10. Februar brachten 1MORE, eine Marke, die sich auf akustisches Design in der Entwicklung intelligenter Hardware und Software konzentriert, und Goboo, eine lokale europäische E-Commerce-Plattform, die PistonBuds Pro mit Goboo als exklusivem Premierenpartner auf den Markt. Die 1MORE PistonBuds Pro können ab dem 10. Februar um 8 Uhr (UTC+1) vorbestellt werden. 1MORE-Fans können die PistonBuds Pro bereits jetzt auf der Goboo-Website kaufen und von einem Frühbucher-Rabatt bei Vorbestellungen profitieren.1MORE wurde 2013 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Musikliebhabern mit seinen Kopfhörern und Audiogeräten exzellente Qualität und einen umfassenden Mehrwert zu bieten. Im Jahr 2020 gewann 1MORE erneut den offiziellen CES Innovation Award. Innerhalb von nur vier Jahren, von 2018-2021, wurde 1MORE mit 12 CES Innovation Awards ausgezeichnet.Die 1MORE PistonBuds Pro bieten eine Dual-Mikrofon-Lösung mit einem intelligenten DNN-Algorithmus (Deep Neural Network Learning). Der Multi-Mikrofon-Ansatz ermöglicht einen höheren Geräuschdaten-Input auf der physikalischen Ebene, und in Abstimmung mit ihrem intelligenten Algorithmus können die Ohrhörer mehr Geräusche während des Gesprächs herausfiltern und so die Gesprächsqualität während der Nutzung sicherstellen. Unter normalen Umständen haben die meisten echten drahtlosen Headsets eine Latenzzeit von etwa 150 ms, wobei 100 ms der Standard für eine unmerkliche Latenzzeit sind. Die 1MORE PistonBuds Pro sind mit einer Latenzzeit von nur 90 ms für die Tonübertragung bei mobilen Spielen optimiert.Darüber hinaus haben die 1MORE PistonBuds Pro eine hervorragende Akkulaufzeit. Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung können Nutzer mit einer vollen Ladung 7,5 Stunden ununterbrochene Wiedergabe auf einem Ohr und 30 Stunden kombinierte Akkulaufzeit mit der Ladehülle genießen. Selbst bei aktivierter Geräuschunterdrückung bieten die Ohrhörer 5 Stunden ununterbrochene Wiedergabe und eine kombinierte Akkulaufzeit von 20 Stunden. Außerdem unterstützen sie das Schnellladen - fünf Minuten Aufladen entsprechen einer Stunde Hörgenuss. Außerdem sind die 1MORE PistonBuds Pro nach IPX5 wasserdicht, so dass Sie sie auch bei schweißtreibendem Sport oder leichtem Regen verwenden können.Die PistonBuds Pro werden mit hervorragender Klangqualität und Geräuschunterdrückung angeboten. Wenn Sie im Jahr 2022 nach einem ausgewogenen, kabellosen Produkt suchen, sind Sie bei den 1MORE PistonBuds Pro genau richtig.Exklusives Angebot für Vorbesteller: 10 € Rabatt mit einer 5 € Anzahlung - Nutzer erhalten es für 49,99 €Vorbestellungszeitraum: 10. Februar 8:00 - 17. Februar 7:59 (UTC+1)Verkaufszeitraum: 17. Februar 8:00 - 20. Februar 7:59 (UTC+1)Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier https://bit.ly/3gvEzooKontakt:marketing@goboo.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1742237/banner.jpgOriginal-Content von: Goboo, übermittelt durch news aktuell