Köln (ots) - Was wäre, wenn wir noch mit der ersten großen Liebe zusammen wären? Oder was wäre, wenn wir noch einmal Kind sein könnten? Ganz einfache Fragen, über die wir aber selten nachdenken.In dem neuen Format "Was Wäre Wenn?" stellt 1LIVE (WDR) seiner Zielgruppe genau diese Fragen. Fragen, die an die Substanz gehen und die nicht nur die Gefragten ins Nachdenken bringen, sondern auch das Publikum. So berührt das Format emotional, erzählt uns etwas über uns und unser Leben und animiert die Community dazu, zumindest kurzfristig mal über andere Dinge als Corona nachzudenken.Jede einzelne Folge hat eine andere Frage als Überschrift. Beantwortet werden sie durch Leute aus der Zielgruppe, auch Stars wie Özan Cosar, Bastian Bielendorfer oder Victoria van Violence sind mit dabei.Ab kommenden Dienstag, den 12. Mai, strahlt 1LIVE wöchentlich insgesamt 15 Folgen auf dem eigenen Youtube-Hauptkanal, der mittlerweile über 350.000 Follower hat, sowie bei Facebook und Instagram aus.https://www.youtube.com/user/1LIVEPressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4593140OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell