1LIVE Wochenserie: Doping im Amateur-Sport

Köln (ots) - 1LIVE beschäftigt sich ab Montag eine Woche lang mitdem Thema "Doping im Amateursport". Was vielen nicht bewusst ist:Auch Freizeitsportler spritzen sich Substanzen, schlucken Tablettenoder nehmen Aufputschmittel, um besser in ihrer Sportart zu werden.Und das, obwohl keine Medaillen oder große Siege winken. 1LIVE hatbei Fußballern, Handballern, Radsportlern und im Fitnessbereich nachden Beweggründen und Konsequenzen gefragt.Alwin (Namen geändert), Mitte 20, der in einer der unterenNRW-Ligen Fußball spielt, sagt: "Ich möchte Anerkennung haben. VielAnerkennung von den Zuschauern. (...) Natürlich will ich es auchmeiner Familie beweisen. Dass ich das kann, was ich mache und dasssie stolz auf mich sein können." Oder Fabian, der in NRW hobbymäßigHandball spielt: "Ich hab super viel trainiert, aber keine Erfolgeerzielt. Und dann wollte ich einfach einen neuen Impuls setzen unddas hat super funktioniert."Gemeinsam haben sie den Wunsch nach mehr Leistung und Anerkennung.Darüber hinaus hat 1LIVE mit Dealern und dem Zoll über dasDoping-Geschäft gesprochen und eine Pille im Labor analysierenlassen. So ergibt sich ein Bild von einer Gesellschaft, in der allesgetan wird für mehr Leistung - auf Kosten der Gesundheit.1LIVE berichtet über das Thema von Montag, 03.04., bis Freitag,07.04., in allen Sendestrecken on air und online auf 1LIVE.de sowiein den Social Media Kanälen. Am Dienstag, 04.04., läuft um 23 Uhrzusätzlich die 1LIVE Reportage mit dem Titel "Wenn ihr wüsstet -Doping im Amateursport".