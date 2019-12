1LIVE Krone kürt die Besten des Jahres

Köln (ots) - Rapperin Juju wird mit Doppel-Krone zur Königin des Abends +++Weitere Preisträger Sido, Kontra K, Felix Jaehn, Marteria & Casper +++ FelixLobrecht ist King of Comedy +++Sonderpreis für Robert Enke Stiftung erhält tosenden Beifall +++ Giant Rooks ausHamm mit Förderpreis ausgezeichnetUnzählige Musiker*innen und Promis trafen am Abend auf Einladung von 1LIVE beider 20. Verleihung von Deutschlands größtem Radio-Award, der 1LIVE Krone, inBochum auf ihre Hörer*rinnen und Fans. In insgesamt zehn Kategorien wurden inder crossmedialen Liveshow die begehrten Auszeichnungen von den glücklichenGewinner*innen entgegengenommen.Die 1LIVE Krone wird von den Künstler*innen als Publikumspreis in besonderemMaße geschätzt. Die ergänzenden Entscheidungen der 1LIVE Redaktion über dieVergabe der 1LIVE Comedy-Krone, des 1LIVE Sonderpreises und des 1LIVEFörderpreises wurden zudem vom Show-Publikum aus dem gesamten Sektor mit großemBeifall belohnt.Die gewohnt coole Mischung aus spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen der Nominierten,exklusiven Bühnenperformances und launigen Beiträgen heizte die imposanteJahrhunderthalle Bochum gewaltig auf. Nach einem grandiosen Opening vonKrone-Moderator Luke Mockridge und einer außergewöhnlichen akustischenLive-Performance von Die Toten Hosen wurden folgende Künstler für die 1LIVEKrone als Gewinner bejubelt:In der Kategorie »Bester Künstler« konnte SIDO die meisten Stimmen auf sichvereinen. Sein aktuelles Album »Ich und keine Maske« brachte es auf Platz 1 derDeutschen Charts. Gewohnt bescheiden nahm Sido seine zweite Krone nach 2015entgegen: »Bester Künstler - wurde Zeit!«Juju erhielt ihre erste Krone des heutigen Abends gemeinsam mit Henning May vonAnnenMayKantereit für ihren gefühlvollen Song »Vermissen«. Nach der Trennung vonSXTN veröffentlichte Juju im Juni ihr erstes, deutlich emotionaleres Soloalbum»Bling Bling«, von dem »Vermissen« nun prompt die Krone »Beste Single« abräumt.Felix Jaehn spielt auf den größten Dance Festivals der Welt - u.a. Tomorrowlandund Parookaville - und trifft mit seinen Tracks, die oft eine sehr persönlicheMessage mitbringen, genau ins Schwarze. Die aktuelle Hitsingle »Never alone« istdeshalb Programm, Felix Jaehn feiert niemals alleine - gerade heute nicht als»Bester Dance-Act«. Es ist ohnehin schon ein super erfolgreiches Jahr - on airund on stage -für Felix Lobrecht. Jetzt vervollständigt er seinen Run mit der»1LIVE Comedy-Krone«. »Zu Recht« der Hype, kommentierte der Berliner in derunverwechselbaren Art via Instagram, bedankte sich aber dennoch bei seinemLieblingssender.Nach der 1LIVE Krone »Bester Live Act« in 2018 holt sich Kontra K nun auch denPreis für »Bester Hip Hop Act« 2019. Der Berliner ist erfolgsverwöhnt, seineletzten fünf Alben - darunter auch das aktuelle »Sie wollen Wasser, dochkriegen Benzin« - haben alle Goldstatus erreicht.Rapperin Juju ist glänzende Doppel-GewinnerinDie »Beste Künstlerin« des Abends heisst Juju und ist mit dieserDoppel-Auszeichnung glänzende Gewinnerin des Abends. Als eine Hälfte von SXTNhatte die Berlinerin mit großer Klappe und provokanten Texten nicht nur ausSicht von 1LIVE eine ganze Generation geprägt und den Weg für weiblichen Rapgeebnet. Nun ist sie auch solo maximal erfolgreich.Im vergangenen Jahr feierten Marteria & Casper bereits ihre 1LIVE Kronen für das»Beste Album« und »Bester HipHop Act«. Eine Kategorie aber fehlte den Rappernnoch, jetzt ist das Trio mit der diesjährigen 1LIVE Krone »Bester Live Act«perfekt. Einmal mobilisiert, gab es für die Fans der beiden beim Online-Votingkein Halten mehr.AnnenMayKantereit mit der durchdringenden Stimme von Sänger Henning May ist eineder herausstechendsten Bands in der deutschen Musiklandschaft, Songs wie»Pocahontas« und »Marie« unverkennbar. Heute Abend erhielten die Kölner für ihrbisheriges Schaffen verdient die 1LIVE Krone als »Beste Band«.Die intensive Beschäftigung - besonders in 1LIVE Plan B - mit jungen,progressiven Bands und Künstler*innen, mündet seit dem letzten Jahr imFörderpreis. Die völlig überraschte Band Giant Rooks aus Hamm nahm den Preis unddamit weiterhin den vollen Support durch 1LIVE direkt nach ihrem umjubeltenLive-Auftritt in der Show entgegen.Den Sonderpreis der 1LIVE Krone erhielt die Robert Enke Stiftung im zehnten Jahrihres Bestehens. Laudator und 1LIVE Urgestein Jürgen Domian stellte dieWichtigkeit der durch die Stiftung maßgeblich vorangetriebenen Enttabuisierungder Krankheit Depression heraus. Die Witwe von Robert Enke undVorstandsvorsitzende der Stiftung, Teresa Enke, dankte 1LIVE für die intensiveAuseinandersetzung mit dem Thema.Exklusive Live-Auftritte machen die Krone einzigartigAlice Merton präsentierte mit ihrer aktuellen Single »Easy« poppige Indiesoundsin einem gemeinsamen Auftritt mit Bosse. Die Giant Rooks rockten die Halle mit»Wild Stare«. Nico Santos hatte sich für sein Gesangs-Duett von »110« und»Better« LEA auserkoren und SIDO brillierte am Ende der Show mit seinem Medleyaus »Melatonin« und »Pyramiden« feat. Johannes Oerding sowie seiner Nr. 1 Single»Tausend Tattoos«.»1LIVE wollte als erster Radiosender deutsche Künstler fördern, und vor 20Jahren haben unsere Hörer den beliebtesten Acts dann zum ersten Mal die Kroneaufgesetzt«, so Jochen Rausch, Wellenchef von 1LIVE. »Seither hat sich die1LIVE-Krone jedes Jahr neu erfunden, weil es immer wieder neue nationaleKünstler gibt, die es bis ganz nach oben schaffen. Und für den WDR ist die Kronedas größte gesellschaftliche Ereignis des Jahres.«Nach dem Blitzgewitter am Roten Teppich konnten die 1LIVE Hörer*innen, die einShow-Ticket gewonnen hatten, die vielen Stars in der Show-Halle hautnah erleben.Die Nominierten und Gewinner*innen, bekannte TV-Gesichter, beliebteInfluencer*innen und Sport-Freaks genossen anschließend die inzwischen legendäreAftershow-Party.Fotos zur Meldung finden Sie auf ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7123wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge:presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4460405OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell