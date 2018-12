Köln (ots) -Musikalische Show-Highlights von Anne-Marie, Mark Forster X Namika XLEA X Amanda, Bosse, AnnenMayKantereit und Marteria & CasperIn drei Tagen steigt die 19. 1LIVE Krone in der BochumerJahrhunderthalle. Den Sonderpreis der Redaktion erhalten in diesemRahmen Birgit und Horst Lohmeyer für ihre Zivilcourage und ihrenlangjährigen Einsatz für Demokratie und Toleranz.Das Ehepaar veranstaltet seit 2007 jährlich das Open Air Festival"Jamel rockt den Förster" - auf ihrem privaten Forsthof in Jamel(Mecklenburg-Vorpommern). Mit ihrem ehrenamtlich organisierten,nicht-kommerziellen Festival bieten Birgit und Horst Lohmeyer etwa2.500 Besuchern pro Jahr ein großes Musikprogramm mitkulturell-politischem Rahmen im ländlichen Raum.Unter dem Motto "Rockmusik für Demokratie und Toleranz" gelingt esdem Paar seit nunmehr zwölf Jahren, den erstarkenden rechten Kräftenin der Region "demokratischen Gegenwind" entgegenzusetzen. Auch alsein Brandanschlag ihre Scheune im Jahr 2015 komplett zerstörte,reagierten die Schriftstellerin und der Musiker mit einem mutigen"Jetzt erst recht!" und veranstalteten wenige Tage später die neunteAusgabe ihres Festivals.Birgit und Horst Lohmeyer erzeugen durch ihren großenzivilgesellschaftlichen Einsatz bundesweit politische Aufmerksamkeitsowie positive mediale Resonanz und prangern so die rechtsradikalenEntwicklungen in ihrer Region scharf an.Prominente Unterstützung und Solidarität erhalten sie dabei durchzahlreiche Benefiz-Auftritte musikalischer Schwergewichte. In Jamelspielten u.a. bereits Die Toten Hosen, Fettes Brot, Die Ärzte,Kraftklub, Madsen, Beatsteaks, Casper, Marteria, Bosse und HerbertGrönemeyer. Bela B nannte "Jamel rockt den Förster" bei seinemAuftritt 2017 "das zur Zeit vielleicht wichtigste FestivalDeutschlands".Jochen Rausch, Wellenchef von 1LIVE, sagt über die Preisträger: "DieLohmeyers erinnern uns daran, dass die Geschichte der Popmusik engverbunden ist mit dem Einsatz für Frieden, Toleranz und Freiheit.Ihre nicht ungefährliche Arbeit und die große Resonanz bei vielendeutschen Popmusikern ist der Beleg, dass die deutsche Popszene sichnicht als reine Unterhaltungsindustrie begreift, sondern sich füreine lebendige Demokratie und eine weltoffene Gesellschaftengagiert."Liveshow voller musikalischer HighlightsJubelnde Preisträger, launige Laudationen und hochkarätigeMusik-Performances machen die 1LIVE Krone aus; das Ganze lässigpräsentiert von Comedy-Rakete Luke Mockridge. Der darf am 06.Dezember u.a. hohen internationalen Besuch ankündigen:Anne-Marie, globaler Pop-Star aus UK und dafür mit 72Platin-Auszeichnungen dekoriert, performt ihren Mega-Hit des Jahres"Friends" und ihre neue Single "Perfect to me". Allzu flapsig sollteMockridge bei der ehemaligen Karate-Weltmeisterin wohl besser nichtwerden.Das Special-Medley des Abends liefern Namika, LEA und Amandagemeinsam mit dem letztjährigen Doppel-Gewinner Mark Forster - eineKombi, wie es sie nur bei der Krone geben kann.Ob AnnenMayKantereit auf der Aftershow-Party in den Release-Day ihresneuen Albums "Schlagschatten" reinfeiern, wird erst der Abend zeigen.Sicher ist aber, dass sie die Weltpremiere eines unveröffentlichtenSongs und ihre neue Single "Marie" bei der Krone live spielen werden!Bosse ist gleich zweifach für eine Krone nominiert: als BesterKünstler sowie für sein #1 Album "Alles ist jetzt". Seine ebenfallspackende Bühnenpräsenz stellt er am 06. Dezember in Bochum einmalmehr unter Beweis.Letzte Chancen auf die begehrten TicketsDie Hörer-Abstimmung geht nun in die heiße Phase, die letzten Ticketsfür die Show werden unter den Voter*innen verlost. Die Aufbauarbeitenfür Deutschlands größten Radio-Award laufen bereits auf Hochtouren.Für alle, die keine Tickets ergattern konnten, übertragen 1LIVE unddas WDR Fernsehen die Verleihung am 06. Dezember ab 20:15 Uhr liveaus Bochum.1LIVE Krone 2018Produktion 1LIVEModeration Luke MockridgeOrt Jahrhunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1, 44793 BochumTermin Donnerstag, 6. Dezember 2018Live in 1LIVE und auf 1live.de, Do., 06.12., 20.15 UhrLive im WDR Fernsehen, Do., 06.12., 20.15 UhrDas Erste, Fr., 07.12., 01.20 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell