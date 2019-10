1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL kommt 2020 auch ins Ruhrgebiet

Köln (ots) -Jedes Jahr im Oktober treffen die größten Stars und die bestenNewcomer der deutschen Comedyszene an einem Abend aufeinander undbegeistern bei der "1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL" eine mit 14.000Plätzen regelmäßig ausverkaufte Arena Köln.1LIVE und Köln Comedy bringen diese einzigartige Show jetzt auch insRuhrgebiet. Am 22. Oktober 2020 findet in der Arena Oberhausen die"1LIVE OBERHAUSEN COMEDY-NACHT XXL" statt. Zwei Tage nach dem Eventin Oberhausen folgt am 24.10.2020 die 1LIVE KÖLN COMEDY-NACHT XXL inder Arena in Köln.Sieben Künstler*innen stehen bei Europas größter Comedy-Mixshow aufder Bühne. Stars wie Carolin Kebekus, Luke Mockridge, Felix Lobrecht,Kaya Yanar, Chris Tall, Olaf Schubert, Tahnee, Markus Krebs, ÖzcanCosar, Bastian Bielendorfer und Bülent Ceylan haben in den letztenJahren die Arena Köln auseinandergenommen und den Zuschauer*inneneinen großartigen Abend beschert. Die Shows in Köln waren innerhalbvon wenigen Tagen ausverkauft - und das, obwohl das Line-Up desAbends noch nicht bekannt war.Weitere Infos auf www.koeln-comedy.de und www.1live.de. Tickets fürdie Veranstaltungen sind ab dem 26. Oktober 2019 im Vorverkauferhältlich.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell