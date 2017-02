1LIVE Hörsaal-Comedy: Zum Lachen in die Uni gehen

Köln (ots) -1LIVE bringt zum siebten Mal Deutschlands beste Comedy-Newcomer andie Unis im Sektor. Premiere der 1LIVE Hörsaal-Comedy ist am 22.April 2017 an der Uni Paderborn, das Finale findet am 10. Juni 2017an der Uni Münster statt. Mit dabei sind Faisal Kawusi, FelixLobrecht, Bastian Bielendorfer, Sandra Da Vina und Tino Bomelino.Zwölf Shows und fünf Comedians. Das ist die 1LIVE Hörsaal-Comedy2017.Moderator der Tour ist der 25-jährige Faisal Kawusi. Der gebürtigeAfghane ist Langzeit-Single. Ob sein verrücktes Elternhaus oder seineschizophrenen Geschwister Schuld daran haben, ist nicht überliefert."Es ist eine große Ehre für mich, die Tour zu moderieren. Ich warletztes Jahr schon dabei. Und ich sage euch, dieses Jahr packen wirnoch einen drauf!"Felix Lobrecht ist die Neuentdeckung des vergangenen Jahres. Derrotzige Berliner hat es trotz brutaler Mitschüler und betrunkenerLehrer sogar in die Uni geschafft. Die Lehrer von BastianBielendorfer hingegen waren sein Vater, seine Mutter und sein Onkel.Der Lehrersohn und Bestseller-Autor hatte in seiner Kindheit nichtviel zu lachen, holt das aber jetzt auf der Bühne nach. Sandra DaVina hat einen Spielplatz in ihrem Kopf, und das hilft ihr, ihrebesonderen Texte zu schreiben. 2014 hat die Essenerin als erste Fraudie NRW-Landesmeisterschaft im Poetry-Slam gewonnen. Kekse vertonenund textliche Türmchen bauen, das sind nur zwei Dinge, die TinoBomelino beherrscht. Dazu analysiert er die Sparten der Gesellschaft- gern zusammen mit Gitarre und Loop-Station.In den letzten Jahren war die 1LIVE Hörsaal-Comedy innerhalb wenigerWochen ausverkauft. Deshalb sollten sich die Fans schnell Ticketsbesorgen.Alle Infos gibt es im Netz auf 1live.de.Tour-Daten:22.04.2017 -> Uni Paderborn23.04.2017 -> Uni Paderborn29.04.2017 -> HS Krefeld30.04.2017 -> Uni Aachen03.05.2017 -> Uni Bonn06.05.2017 -> Uni Köln17.05.2017 -> Uni Bielefeld21.05.2017 -> Uni Bochum31.05.2017 -> Uni Wuppertal03.06.2017 -> Uni Düsseldorf06.06.2017 -> Uni Siegen10.06.2017 -> Uni MünsterPressekontakt:Sven GantzkowWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 4603Sven.Gantzkow@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell