"1LIVE Hörsaal-Comedy": Zum Lachen in die Uni gehen

Köln (ots) -Zum zehnten Mal kommt 1LIVE mit Deutschlands besten Comedy-Newcomernan die Unis im Sektor. Premiere der "1LIVE Hörsaal-Comedy" ist am 18.April 2020 an der Uni Paderborn, der Tourabschluss findet Ende Mai ander Uni Münster statt.Elf Shows und fünf Comedians. Das ist die "1LIVE Hörsaal-Comedy"2020. Mit dabei sind in diesem Jahr Simon Stäblein, Phil Laude, MariaClara Groppler, Jan van Weyde und Lena Kupke.Zum zweiten Mal moderiert er die Tour: Simon Stäblein. Er beschäftigtsich leidenschaftlich mit den Luxusproblemen seiner Generation Y: DasCabrio-Verdeck ist gerissen, die Avocado ist wieder zu hart oder zuweich und die Champagnerflasche passt nicht in den Altglascontainer.Phil Laude ist deutsch-österreichischer Internet-Alman,Klick-Millionär und erfolgreicher YouTube-Promi. Wenn er nicht geradeVideos für FUNK produziert spielt er Klavier und zockt gerne. Erliebt kurze Spaziergänge und kann Social Influencer nicht ausstehen.Maria Clara Groppler sieht unschuldig aus, wenn sie derb, aber smart,mit ein wenig Erotik, die Grenzen des Sagbaren auslotet. Sie ist dasMädchen von nebenan, das versucht, ihrer Mutter heimlich den neuenFreund auszuspannen.Jan van Weyde macht auf der Bühne gerne Witze über seinen Beruf desSynchronsprechers. Denn eigentlich wollte er schon immerStand-Up-Comedian werden: ein Mann, ein Mikro - die Königsdisziplin.Lena Kupke ist ein Sektorkind aus Aachen und die beste Freundin, nachder man sich sehnt und die heiße Kumpel-Type, die man daten möchte.Sie feiert die Missgeschicke und Fettnäpfchen aus ihremflirtythirtysomething Leben.In den letzten Jahren war die "1LIVE Hörsaal-Comedy" innerhalbweniger Wochen ausverkauft. Deshalb sollten sich die Fans schnellTickets besorgen.Der Ticketvorverkauf startet am Dienstag, 4.2.2020. Alle Infos gibtes im Netz auf 1live.de.Tour-Daten:Sa., 18. + 19.04.20 Uni PaderbornFr., 24.04.20 Uni SiegenSa., 25.04.20 Uni KölnSa., 02.05.20 Hochschule KrefeldMo., 04.05.20 Uni WuppertalSa., 09.05.20 Uni DüsseldorfSo., 10.05.20 Uni BonnDi., 19.05.20 Haus der Technik EssenFr., 22.05.20 Uni BochumSa., 23.05.20 Uni MünsterPressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221-220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4510745OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell