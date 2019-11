1LIVE Comedy-Krone 2019 geht an Felix Lobrecht

Köln (ots) -Verleihung der 1LIVE Krone steigt am kommenden Donnerstag in Bochum+++ Voting für 40 nominierte Künstler läuft auf Hochtouren +++Am 05. Dezember geht die Verleihung der 20. 1LIVE Krone erneut überdie imposante Showbühne in der Jahrhunderthalle Bochum. Aktuell votendie 1LIVE Hörer*innen und Fans unermüdlich für ihre Lieblings-Acts imRadio.Ausgewählte Auszeichnungen vergibt die 1LIVE Redaktion erneut selbst,darunter die 1LIVE Comedy-Krone. Heute wurde der Gewinner dieserKategorie verkündet: Senkrechtstarter Felix Lobrecht macht hierbeieine Punktlandung.Der Stand-Up Comedian, Buchautor und Podcaster wurde in denvergan-genen drei Jahren eng von Deutschlands erfolgreichstem jungenRadio-sender begleitet: Er war zuerst Teil des Radio- undYoutube-Formats 1LIVE Generation Gag. Danach überzeugte Lobrecht alsComedian bei der 1LIVE Hörsaal Comedy Tour 2017. Als Newcomer hatteer einst seinen ersten Auftritt bei der 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXLin der Lanxess Arena - 2019 wurde er ebendort schließlich alsHeadliner vor 14.000 Zuschauern gefeiert. Mit demLifehack-Rätsel-Format »Wie geht?« und mit »Was machen Sachen?« inZusammenarbeit mit seinem Podcast-Kollegen Tommi Schmitt, ist FelixLobrecht aktuell in zwei Videoformaten von 1LIVE zu sehen.Lobrechts oft derbes Vokabular gepaart mit seiner einzigartigfeinsinnigen Beobachtungsgabe und blitzschnellen Erkenntnis vonAbsurditäten in den normalsten Dingen löst regelmäßig Kontroversenaus und macht den Berliner extrem erfolgreich. Dieses Markenzeichenbrachte auch die 1LIVE Redaktion schnell zu einem klaren Ergebnis:»Wir mögen seine Überführung von Alltagsabsurditäten in fiktionaleSzenarien«.»Die Mischung aus bewusst eingesetzter Härte und seinem BerlinerCharme machen Felix Lobrecht einzigartig.«, begründet Uli Krapp,stellvertretender 1LIVE Programmchef, die Entscheidung der Redaktion.»Es gelingt ihm in Deutschland ein Publikum für Stand-Up Comedy zubegeistern, das vorher noch nie eine Comedyshow besucht hat.«Mit der 1LIVE Comedy-Krone zeichnet die 1LIVE UnterhaltungsredaktionKünstler aus, die in der deutschen Entertainment-Landschaft besondereErfolge erzielt haben. In den vergangenen Jahren sind mit diesemSonderpreis u.a. Chris Tall, Luke Mockridge, Der Dennis und CarolinKebekus geehrt worden.Aktuell ist Felix Lobrecht auf Mega-Erfolgskurs und mit seinerkomplett ausverkauften HYPE-Tour bis Mai 2020 in Deutschland undÖsterreich unterwegs. Für die Entgegennahme der 1LIVE Comedy-Krone2019 wird der Berliner am Abend des 05. Dezember in Bochum zu Gastsein.Die 1LIVE Krone ist in erster Linie ein Hörerpreis, bei dem die 1LIVEHörer*innen in sieben Kategorien aus den Nominierten ihren Favoritenwählen können. In diesem Jahr zählen zu den möglichen Gewinnern u. a.Rammstein, Robin Schulz, Die Toten Hosen, Lena, Alice Merton, MaxGiesinger, Mark Forster, Kontra K oder auch LEA. Pro Kategoriegewinnt der Act, der bis zum 05. Dezember um 12 Uhr die meistenStimmen auf 1LIVE.de bekommen hat.Tickets für die 1LIVE Krone sind unbezahlbar und gehen nicht in denVerkauf, sondern werden ausschließlich verlost. JederVoting-Teilnehmer hat dabei die Chance, Tickets für die Verleihung inder Jahrhunderthalle Bochum zu gewinnen.1LIVE Krone 2019Produktion 1LIVEModeration Luke MockridgeOrt Jahrhunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1, 44793BochumTermin Donnerstag, 5. Dezember 2019Live in 1LIVE und auf 1live.de, Donnerstag, 05.12.,20.15 UhrLive im WDR Fernsehen, Donnerstag, 05.12., 20.15 UhrFotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationAlessandro RomioTel. 0221 / 220 7101alessandro.romio@wdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4453834OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell